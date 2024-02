López Obrador se burla después de poner en riesgo a una periodista: "Si está preocupada, que cambie su teléfono"

México es el país más peligroso de la región -el segundo en el mundo-, para los periodistas, medios de comunicación y la libertad de prensa. En 2023 fueron asesinados nueve periodistas y pese a eso al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, no parece importarle divulgar el número de teléfono de la corresponsal en el país del diario The New York Times, Natalie Kitroeff.

Todo empezó el jueves cuando López Obrador criticó un artículo publicado en el diario en que se afirmaba que EEUU investigó reuniones de algunos de sus aliados con narcotraficantes y que posteriormente fueron beneficiaron de millones de dólares de los cárteles de la droga después de su llegada a la presidencia en 2018. Sin embargo, el diario señala Washington nunca abrió de forma oficial una investigación.

Después de esto, el presidente calificó al diario de "pasquín inmundo" y dijo que la denuncia formaba parte de una campaña mundial de la derecha. Además, mostró una carta enviada por Kitroeff con preguntas sobre esos supuestos sobornos del Cartel de Sinaloa y del Cartel de los Zetas, documento en que se incluía el número telefónico de la periodista.

Cuestionado al respecto en su conferencia matutina de este viernes, a pregunta de la reportera Jessica Zermeño, de Univision, López Obrador minimizó el riesgo al que expuso a la periodista: "No exageren, si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono, otro número, pero además es la representante del New York Times".

🇲🇽 | "No exageren. Si la compañera está preocupada, que cambie su teléfono", así fue como el presidente López Obrador rechazó que se haya equivocado al dar a conocer datos personales de Natalie Kitroeff, jefa de corresponsalía del The New York Times.

Como es su costumbre, también tuvo tiempo para victimizarse: "Por encima de eso está la libertad. No puede haber ningún reglamento, no puede haber ninguna ley por encima del principio sublime que es la libertad. ¿Y mi derecho? ¿Y el derecho a la calumnia? ¿Ella tiene derecho a la calumnia?"