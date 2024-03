Milei toma medidas contra el narcotráfico y envía el ejército a la ciudad de Rosario

Una de las grandes críticas contra el kirchnerismo, además de destruir la economía argentina y provocar índices de pobreza nunca antes visto, fue su poco interés por combatir la actividad del narcotráfico en el país que cada año ha ido aumentando, en especial en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.

Manuel Adorni, portavoz del gobierno de Javier Milei, fue muy claro en su rueda de prensa de este lunes celebrada en la sede presidencial de la Casa Rosada: "Esto no es un juego, es una guerra. (…) "En esta guerra nos enfrentamos contra salvajes asesinos. (…) O son ellos o somos nosotros. Y, por supuesto, en este caso vamos a ser nosotros".

🇦🇷 Manuel Adorni, vocero presidencial del presidente de #Argentina, Javier Milei, anunció que se aplicará el "método Bukele": "Esto no es un juego, es una guerra, nos enfrentamos a salvajes asesinos. O son ellos o somos nosotros".@JMilei pic.twitter.com/mGoCxobN2l — Quinta Fuerza (@QuintaFuerzaMX) March 11, 2024

Por eso, el Ejecutivo argentino ha creado una Comité de Crisis que está encabezado por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y por las Fuerzas Federales y el apoyo de las Fuerzas Armadas. El objetivo es claro: tener mayor presencia en Rosario para combatir el narcotráfico que domina la ciudad con una rápida escalada de violencia.

Bullrich dijo que "el presidente de la Nación nos ha encargado a Petri (ministro de Defensa) y a mí ser los que llevemos adelante, junto a las autoridades de la provincia de Santa Fe, una lucha sin cuartel para que Rosario quede liberada de narco criminales. Además, subrayó que "no nos van a doblar los brazos. No vamos a aflojar. No vamos a dejar que Rosario sea una tierra de narcoterroristas. Vamos a luchar todos los días con todas las fuerzas para que esto no suceda".

UNIDOS CONTRA EL NARCOTERRORISMO Con el Plan Bandera en Rosario y el Protocolo para presos de Alto Riesgo que pusimos en marcha dos meses atrás, les redujimos el negocio a los narcos. Y hoy están intentando sacarnos del camino con acciones narcoterroristas. No nos van a detener.… pic.twitter.com/XDwOqS4Ec6 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 11, 2024

Por su parte, Luis Petri dijo ante la prensa que "para luchar contra el crimen organizado es necesario un Estado organizado. Un crimen organizado complejo, un crimen organizado violento, reclama y requiere que los tres niveles de gobierno se pongan de acuerdo y articulen políticas para impedir la consecución de delitos". Agregó que "hay que hacerles la vida imposible a los que deciden cometer delitos para devolverle la tranquilidad y la paz a los ciudadanos de bien". Sobre la participación del Ejército, dijo que "si las Fuerzas Armadas tienen un fin y un cometido es justamente esto: ser garantes de la paz".

Bullrich también anunció medidas legislativas para combatir el narcotráfico: "Estamos enviando al Congreso de la Nación la Ley antimafia o antibanda, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselo a todos sus integrantes, como hizo el código penal antimafia de Italia que terminó con las mafias italianas". Junto a estas medidas, la titular de Seguridad insistió en la necesidad de "trabajar fuerte sobre el lavado de dinero, el más oculto de los delitos, que no está en los barrios humildes, sino en los de alta capacidad económica".