Un opositor boliviano, tras ver a Zapatero con Delcy Rodríguez: "España debería estar muy preocupada"

El pasado fin de semana se celebró en Madrid el World Liberty Congress al que han acudido opositores de distintos regímenes totalitarios sudamericanos entre los que se encuentra el boliviano Zvonko Matković. El opositor al régimen de Evo Morales ha contado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio que estuvo "ocho años en cárceles diferentes de Bolivia" y otros dos "en detención domiciliaria" con policía en la puerta.

Ha recordado el fraude electoral de Evo Morales por el que acabó huyendo de Bolivia. Un fraude que fue corroborado por la OEA y la UE. También ha añadido que la expresidenta Jeanine Áñez "está sufriendo una detención absolutamente abusiva". Sobre la relación de Morales con el tráfico de cocaína sólo ha dicho que "en los 15 años que estuvo como presidente jamás dejó de ser también presidente de las seis federaciones de productores de coca" y que ese es "el lugar desde que el 94% de la producción de coca es desviada al narcotráfico". "Presidente de los cocaleros y presidente de Bolivia durante 15 años", ha añadido.

También ha comentado la "guerra interna" entre Evo Morales y el actual presidente, Luis Arce, ambos del MAS, hasta que el partido lo expulsó. Zvonko Matković ha dicho que Arce "fue 15 años el ministro de Gobierno" de Morales y que éste creía "que iba a ser leal y que le iba a calentar la silla". "Este presidente se dio cuenta de que el ganó fue él y el que firma los cheque es él" y ahí empezó el enfrentamiento que ha acabado con cortar la aportación al MAS de "unos 7 millones de dólares al años que recibía el partido para hacer política" y la expulsión de Arce del partido tras un congreso que eligió como líder a Morales y que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional boliviano.

En este sentido, Zvonko Matković ha dicho que ese episodio demuestra "el nivel de nula separación de poderes en Bolivia". "Este partido político se dio cuenta que dejar el poder no es opción" y de ahí viene "el robo de las elecciones". Según el opositor, las revueltas contra Morales y la llegada de Jeanine Áñez "ellos están tratando de reescribir la historia y de describirlo como un golpe de Estado que no tiene ninguna base jurídica". Sobre Luis Arce ha dicho que ahora "él tiene que mostrar que es igual de abusivo, igual de torpe, que sabe abusar del poder, que la policía es de él, la Fiscalía es de él, los jueces son de él y que los va a usar cuando los necesita contra quien sea. Si a Luis Fernando Camacho (líder opositor detenido y gobernador del Departamento boliviano de Santa Cruz) se lo hace todos los demás son papa frita".

Sobre el fraude electoral de Evo Morales ha indicado que "no se hizo de la noche a la mañana" y sí que fue una vez que intentó presentarse un mandato más del que permitía la Constitución boliviana. "Estas son recetas cocinadas desde otro lado y gracias a Dios el pueblo se levantó y peleó por su democracia. De manera pacífica en 21 días el país se para. Ahora estamos en esa lucha de poder entre el expresidente y el que quedó y lo que nos queda es levantar la voz. Ninguno de los dos tiene en sus cálculos salir del poder, todas estas dictaduras saben lo que pasa si salen del poder", ha explicado.

Las amistades de Zapatero

Zvonko Matković ha indicado que "la política expansionista de Chaves sigue teniendo sus coletazos" por "los alcances que tenía este hombre con la billetera que manejaba". El opositor está sorprendido de ver al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, "en la última semana en Bolivia" con "personajes" como "Delcy Rodríguez". En este sentido ha dicho que "el helicoide es una de las cárceles más terroríficas del mundo y Zapatero se ha ido con el Grupo de Puebla".

Ese hecho "preocupa" al opositor boliviano que se ha preguntado: "¿Por qué nos interesa tanto que en España se conozca lo que está pasando en Bolivia? Mucho se escucha de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, pero de Bolivia se habla muy poco desde que Evo huyó. Se perdió el interés. Es evidente que esta reunión en Bolivia del Grupo de Puebla demuestra el peso geopolítico que tiene en la política internacional. No es un lunar, es parte de un ecosistema. Bolivia ha firmado tratados militares con Irán". Sobre las amistades de Bolivia ha puesto de ejemplo cómo el país americano fue uno de los que se negó a condenar la invasión rusa de Ucrania. Ha hablado de la influencia rusa y china en Bolivia asegurando que es "algo sistemático". Sin embargo, ha lamentado que lo líderes del régimen en Bolivia "han sabido mimetizarse un poco mejor con los medios y siguen con un velo de una aparente democracia".

El opositor venezolano ha recordado que "Delcy Rodríguez tiene órdenes de captura internacionales" y por eso ha reiterado que le "preocupa mucho" y que "España debería estar muy preocupada cuando tienes a alguien como Zapatero está con esas amistadas". En este sentido, ha dicho que está "viendo un contagio al revés" y que "no es que ya nosotros aspiramos a ser como Europa sino que Europa está viendo cosas interesantes en Sudamérica". "¿De quién estás aprendiendo? Porque si existe la cercanía y la influencia de Zapatero con políticos con función hoy día como Sánchez…", ha dejado en el aire Matković.

"Veo con preocupación que se esté tratando de aprender lo peor que estos regímenes latinoamericanos tienen", ha continuado Matković, como "la manera autoritaria de llevar adelante sus gobiernos". Sobre este tema, el opositor boliviano ha dicho que "lo de Venezuela es inescondible, no se puede tapar el sol con un dedo y que esto se esté copiando acá o que no se le denuncie…". "Todos estos países vienen hacia Europa a buscar validación, financiamiento y apoyo y no les ponen una raya en la arena. Ahora no solamente eso sino que están acompañando delegaciones validando esos regímenes y cuidado empiecen a copiar la fórmula", ha denunciado.