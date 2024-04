Maduro lo intenta con el inglés y provoca la risa de los propios chavistas

Nicolás Maduro no solo provoca la indignación del mundo democrático y libre por sus políticas represivas y decisiones económicas que han producido miseria y pobreza en toda Venezuela. En algunas ocasiones también provoca la burla y la risa con comentarios absurdos, y también cuando intenta con idiomas como el inglés.

Este lunes, es una comparecencia televisada, quiso abrir la posibilidad del diálogo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y para eso quiso enviarle un mensaje. El nivel de su inglés fue tal que provocó la risa del propio público que estaba presente en el acto, todos ellos chavistas.

🇻🇪 | Nicolás Maduro intentó enviarle un mensaje a Joe Biden en inglés y provocó la risa de su propio público.pic.twitter.com/DI9FQ3bP6B — UHN PLUS (@UHN_Plus) April 16, 2024

El dictador dijo que "nunca cerraré las puertas del diálogo con nadie. Les digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje: 'I you guan, I guan. I you to buan, I do guan". El público comenzó a reír a tal punto que Maduro tuvo que hacer la traducción al caraqueño: "si tú quieres, yo quiero, si tu no quieres, yo no quiero. Punto final".