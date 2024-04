María Corina Machado busca un candidato opositor de consenso para luchar contra Maduro

Ante la imposibilidad de participar como cabeza de la oposición en las próximas elecciones del 28 de julio en Venezuela y el posterior bloqueo del chavismo para que Corina Yoris la reemplace, María Corina Machado ha vuelto a entrar en campaña para buscar un candidato opositor de consenso que sea capaz de derrotar a Nicolás Maduro en las urnas y acabar con décadas de régimen chavista.

En un comunicado, Machado habló de la necesidad de "buscar un acuerdo, a la mayor brevedad, que garantice la unión de todos los venezolanos y la posibilidad de continuar nuestra lucha para tener elecciones libres". Por esa razón, instó al gobernador del estado de Zulia y candidato presidencial Manuel Rosales a reunirse con la principal coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), para definir la candidatura unitaria que prevén presentar para las presidenciales.

En una entrevista al canal colombiano NTN24, Machado recordó que "en estos días se está decidiendo el futuro de Venezuela, hay que actuar con responsabilidad y transparencia frente al país" y por eso insistió en que "hay que buscar un acuerdo a la mayor brevedad para garantizar la unión de todos los venezolanos y la posibilidad de continuar nuestra lucha".

La líder de la oposición, inhabilitada por la justicia chavista para evitar la posibilidad de una derrota histórica de Maduro, informó de que "yo le he planteado al gobernador Rosales que estoy dispuesta a reunirme. He pedido que en esta oportunidad estén presentes los miembros de los distintos partidos de la Plataforma Unitaria. La razón es muy clara, esto no se trata de dos dirigentes, esto no se puede hacer de espalda al país".

El partido de Rosales, Un Nuevo Tiempo, señaló a través de la red social X que "a 105 días de la elección presidencial, urge encontrar una solución que nos permita avanzar sin dilaciones hacia la gran victoria y al gran reencuentro del pueblo venezolano".

También señaló que "lo sustantivo es dilucidar con precisión el tema candidatural. En una reunión presencial de María Corina Machado, con la Plataforma Unitaria y otra de similares características de la Plataforma con Manuel Rosales".