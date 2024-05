La prensa argentina descubre quién es Óscar Puente: "¿Y este es el ministro de Transporte?"

La crisis diplomática abierta en las últimas horas por el ministro de Transporte, Óscar Puente, tras acusar al presidente de Argentina, Javier Milei, de consumir "sustancias", ha tenido su reacción en los medios de comunicación argentinos. Numerosos periodistas han analizado la réplica de Milei, en la que recuerda al gobierno de Sánchez que tiene temas más importantes de los que ocuparse como "las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa". Pero, aún más importante si cabe, los periodistas han descubierto quién es ese señor de "ocurrencias provocadoras" que ha difamado alegremente al presidente de Argentina.

Los tertulianos del canal argentino La Nación ni siquiera sabían quién era Óscar Puente y le tildó de "cómico" tras sus ataques a Milei. También reaccionaron indignados frente a las "injurias" del ministro teniendo en cuenta la actual situación de Pedro Sánchez: "Hay graves sospechas de corrupción en Begoña y él. Es un escándalo en España". Uno de los tertulianos remata la conversación cuestionando el cargo institucional de Puente: "¿Y este es el ministro de Transporte?"

🔴 URGENTE | El canal argentino LA NACIÓN tilda de "cómico" a Puente tras sus ataques a Milei y ESTALLA contra Sánchez: "Hay graves sospechas de corrupción en Begoña y él, es un escándalo en España". "Está presionando a la Justicia, muy Kirchnerista todo". pic.twitter.com/OrVd70Ed8r — Unai Cano (@unaicano10) May 4, 2024

El periódico La Nación califica de "exabrupto" las declaraciones de Puente y critica el "breve mensaje" del Ministerio de Exteriores. Por su parte, Clarín le ha dedicado al ministro un artículo entero.

"Oscar Puente, el ministro del gobierno de Pedro Sánchez que considera que Javier Milei es "muy malo" y que consumía "vaya uno a saber qué sustancias", es conocido en la política española por sus ocurrencias provocadoras", comienza el escrito, que posteriormente recuerda el discurso de Óscar Puente burlándose del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intento de investidura.

El gobierno de Milei pide la dimisión de Puente

El ministro del Interior de Argentina, Guillermo Francos, ha pedido la "renuncia" de Puente, al que calificó de "irresponsable", por su "falta de respeto" a Milei.

"Me parece indignante. Yo escuché esa especie de 'stand up' (espectáculo de monólogos) que hizo este señor. Me parece un irresponsable; él no puede exponer al Gobierno de un país que es importante para la Argentina por sus tradiciones, por la cantidad de descendientes que viven en nuestro país, por la ayuda que ha prestado la Argentina", indicó a Radio Mitre.

📣 El ministro del Interior, Guillermo Francos, dialogó con Marcelo Bonelli en el aire de Radio Mitre sobre las declaraciones del ministro de Transporte español. 👉 El funcionario Oscar Puente había dicho: "Yo he visto a Milei, en una tele, y según le estaba oyendo, ¿os… pic.twitter.com/ACws7auVHc — Radio Mitre (@radiomitre) May 4, 2024

También el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes argentino, Daniel Scioli, expresó su "enérgico rechazo" a las "indignantes declaraciones" realizadas por el ministro Óscar Puente del Gobierno de Pedro Sánchez, en referencia a nuestro presidente Javier Milei", escribió en X.