¿Qué hay tras el asesinato de la modelo Landy Párraga, miss y amante de un narco ecuatoriano?

La modelo ecuatoriana Landy Párraga, de 23 años, fue acribillada a tiros el pasado 29 de abril mientras comía en una popular cevichería de la ciudad de Quevedo. Dos sicarios entraron sigilosamente en el establecimiento y en apenas unos segundos el cuerpo de la mujer yacía sin vida en el suelo. Las imágenes del asesinato, que fue grabado por las cámaras de seguridad del restaurante y ha conmocionado al país, han dado la vuelta al mundo.

La joven -conocida por haber logrado distintos títulos de belleza en los últimos años- solía compartir sus viajes y experiencias con sus seguidores en redes sociales, donde se presenta como bloguera, comunicadora social y CEO de Lanmi Store (una empresa importadora, fundamentalmente de juguetes y artículos para el hogar). Veinte minutos antes del crimen, publicó su último story -que se borra en 24 horas- en su perfil de Instagram.

La fotografía, de un plato de pulpo que ella y su novio -un cirujano plástico- estaban degustando en ese momento, habría revelado la ubicación de la pareja a los autores de la emboscada. Un asesinato que -se cree- estaría vinculado con una aventura que la chica tuvo con Leandro Norero, un capo de la droga que supuestamente murió en 2022 a manos de una banda rival, durante un motín de la cárcel en la que se encontraba preso.

Se supone que el cadáver del narco, conocido como el ‘El Patrón’, se quemó. Pero lo cierto es que no hay ninguna prueba fehaciente de ello. Para empezar porque su ADN no estaba en ninguna base de datos. Siempre se ha rumoreado que en realidad Norero se fugó. La fama de escapista le precede. Durante la pandemia, Norero simuló su muerte por Covid-19. Aunque las autoridades descubrieron el engaño y finalmente le detuvieron.

‘La Párraga’ y ‘El Patrón’

En lo que se refiere a la chica, aparece en unas conversaciones de chat de ‘El patrón’ con uno de sus hombres de confianza que fueron recuperadas por los investigadores en el marco de la operación Metástasis, que destapó una trama de corrupción con jueces, policías y políticos involucrados (recibían dinero de los narcos a cambio de favores). A ella, la llaman ‘La Párraga’. El narco deja claro a su interlocutor que su nombre no debe relacionarse con él bajo ningún concepto.

Norero no quería que su affaire viera la luz y su mujer se enterara de que le había sido infiel. "Se me viene el mundo abajo", le advirtió. Palabras que ahora han puesto en el punto de mira a la que fuera su esposa. El periódico británico The Sun asegura que "la policía cree que los asesinos (de Landy) fueron contratados por la viuda" del narco, en venganza por la aventura que la modulo tuvo con su -supuesto- difunto marido.

En cualquier caso, la investigación del caso Metástasis -en el que ya han sido procesadas alrededor de 50 personas, entre ellas el presidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán- continúa abierta y está por ver el papel que la miss tenía en la trama. En las conversaciones que la policía obtuvo del teléfono de Norero, también se menciona que fue la joven quien le presentó a César Litardo, del que hablaremos unas líneas más adelante.

El chat con ‘Estimado’

El 13 de julio de 2022, Norero habló desde la cárcel con Helive Angulo (que aparece en la documentación de la operación Metástasis como 'Estimado'). Era uno de sus hombres de confianza. Durante la conversación, su lacayo le advirtió de que unos policías le habían preguntado por Landy Párraga. "Por nada del mundo tiene que aparecer", se apresuró a contestar.

Los agentes -a los que se refieren como "los Pacos" y estaban a sueldo de la banda- informaron a ‘Estimado’ de que la Fiscalía había pedido que se revisara la importadora de la mujer. A lo que Norero le aseguró que su papel era insignificante porque en realidad la empresa no era suya, si no de un tal César. También le comentó que estaba dispuesto a pagar lo que hiciera falta para que no saliera a la luz la identidad de la mujer.

Además del miedo a que se enterara su esposa, el narco menciona que Landy Párraga fue quien le presentó a César Litardo, el expresidente de la Asamblea Nacional por Alianza PAIS. Aunque éste ha negado que conociera al narco, en declaraciones a Ecovisa. Según la información que facilitó al medio, el propietario de la compañía sería una expareja de la chica: César V. (de 41 años).