Petro desvaría otra vez y dice que la cocaína "no es más mala que el whisky"

Uno de los principales puntos que ha tocado la administración de Donald Trump ha sido su combate a la entrada de drogas a territorio estadounidense. Aunque se ha centrado fundamentalmente en el fentanillo, la cocaína ha sido la droga más producida en Latinoamérica desde hace ya varias décadas y comercializada principalmente a Estados Unidos y Europa.

Colombia es uno de los principales productores de cocaína y en ese sentido su presidente, Gustavo Petro, se refirió a este problema en su Consejo de Ministros del martes que además fue televisado.

Petro, que ya provocó una primera crisis diplomática con EEUU por el caso de los deportados, dijo que "la cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina. No porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos analizan. La cocaína no es más mala que el whisky. Y lo que sí le cayó a Estados Unidos, que es el fentanilo, eso sí, los está matando. Y eso no se hace en Colombia. Pero allá está, sin mayores políticas en contra".

🇨🇴 | Gustavo Petro: "La cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina, no porque sea más mala que el whiskey". pic.twitter.com/d3JmnAYdPd — UHN Plus (@UHN_Plus) February 5, 2025

Además, dio como idea la legalización de esa sustancia: "El negocio se podría desmantelar fácilmente si legalizan la cocaína en el mundo. Se vendería como los vinos. La plata se usaría para que los niños, como es hoy, no se pongan a tomar vinos, alcohol o fumar. En Colombia más o menos hemos tenido éxito en eso".

Petro realizó estas declaraciones en medio de un consejo de ministros que demostró la gran crisis política que vive su gobierno. De hecho, tras la reunión, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Jorge Rojas, renunció a su cargo. El presidente había señalado a través de la red social X que había decidido que fuera televisado "para obtener respuesta del gabinete sobre ese incumplimiento. Se prefirió evadir las respuestas y lanzar el ataque caníbal y autodestructivo que es una tradición histórica no solo de la izquierda sino de Colombia".