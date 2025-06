Matan a un influencer venezolano que denunciaba lazos entre bandas criminales y policías corruptos

El influencer venezolano Gabriel Jesús Sarmiento fue asesinado el pasado domingo por la noche mientras realizaba un directo en TikTok. Como respuesta, el Ministerio Público de Venezuela ha informado de que ha abierto una investigación por dicho asesinato. Según explica el diario El Nacional, dos hombres armados irrumpieron en la casa donde se encontraba escondido y le dispararon mientras grababa. Su madre también resultó herida y está hospitalizada.

Durante la transmisión, Sarmiento denunciaba lazos corruptos entre bandas criminales como el Tren de Aragua y el Tren del Llano con funcionarios policiales, a quienes mencionó con nombre y apellido. "Estamos cundíos de funcionarios delincuentes, que trabajan con delincuentes comunes... Tengo a personas que pertenecen a la brigada motorizada de la Policía de Aragua y están comentando, a través de los grupos policiales, que se están organizando para 'joderme", denunciaba.

También culpó directamente al fiscal superior del estado Aragua por no atender sus denuncias: "Ha sido un incompetente, ya que a pesar de las solicitudes que he realizado, él no me ha dado ningún apoyo. Así que lo ligo directamente al Tren de Aragua".

El jóven influencer tenía 25 años, era programador y analista de ciberseguridad. En TikTok (@unleacks), contaba con cerca de 80.000 seguidores y denunciaba corrupción, extorsión, narcotráfico y vínculos entre autoridades y grupos delictivos como el Tren de Aragua.

En sus últimos días, Sarmiento dijo que "lo único que quiero es una Aragua mejor para todos... Necesito que hagan pagar a los culpables que están aquí publicados. Ellos andan libremente caminando por las calles, mientras yo estoy en la clandestinidad. Eso me parece absurdo.