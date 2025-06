Maibort Petit alerta a los españoles: "Vengo del futuro y no los va a salvar la UE, tienen que hacerlo ustedes"

El uso del Tribunal Constitucional tomado por el PSOE para avalar la Ley de Amnistía con la que Pedro Sánchez compró a los independentistas catalanes para que le apoyaran en su investidura es el último paso de un camino que lleva a España a convertirse en una democracia fallida. El caso de Venezuela es el espejo en el que, desde que Sánchez llegó al poder, se empiezan a mirar los españoles.

La advertencia la ha lanzado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la politóloga venezolana e investigadora Maibort Petit que ha dicho que viene de un "futuro" en el que tampoco se esperaban acabar como han acabado en el país caribeño. Petit ha hablado también de los vínculos con el narcotráfico internacional que tiene el Cártel de los Soles, del próximo interrogatorio al Pollo Carvajal en Estados Unidos y de cómo pudo llegar Delcy Rodríguez a España. Estos temas los ha desmenuzado dejando claro la importancia que tiene en la geopolítica actual el lavado de dinero de la droga.

Sobre la situación de la España sanchista y de cómo vivieron en Venezuela el ascenso del chavismo ha dicho que "lo primero" que no hay que hacer es "subestimar al enemigo". Ha señalado que "aquí se ha subestimado a Sánchez y a lo que él representa". Cree Maibort Petitu que "ese es el factor fundamental que falló en el caso venezolano" porque "subestimamos a Chávez y muchísimo más aún se subestimó a Nicolás Maduro comprando la narrativa de que era un conductor y no era así, él fue un hombre formado en Cuba para la revolución y terminó siendo uno de los mejores soldados de la revolución que ha aguantado todo esto que ha ocurrido desde 2013 en adelante y ahora se siente más fuerte que nunca. Eso es fundamental".

Maibort Petit en un momento de la entrevista.

También ha indicado que "hay que identificar a la oposición". Ha explicado que "la oposición, en el caso venezolano y en los regímenes de este calibre, se crea. Hay una oposición que se requiere para darle barniz de democracia a lo que no lo es y, en ese sentido, se compran políticos que dicen ser de oposición, pero no lo son. Se les compra con contratos del Estado, financiando las campañas con dinero del crimen organizado y se les involucra en eventos que si salen a la luz pública sean de eliminación de la reputación".

En este sentido, ha dicho que a estos candidatos opositores "se les apoya con nuevas tecnologías y otras formas como crearles medios alternativos, vender su imagen como si realmente fuera un político opositor". Para ver si son auténticos opositores hay que ponerlos "el colador, ver quien los financia y las granjas de bots que tienen". Sobre este último tema ha advertido de que "es otro mundo la imposición de narrativas nuevas usando la tecnología que se ha perfeccionado en Venezuela gracias a la ayuda de Rusia, China, Irán o Cuba, que son líderes en materia de desinformación y propaganda. Han creado escuelas y el ejército más grande digital que existe".

Otro asunto que ha apuntado es que hay que ver "todo lo que se está manejando en las academias y las escuelas". Apunta la politóloga venezolana que esos estudiantes "en el futuro pueden romper la estructura cuando se borre el pensamiento crítico y se convierte a la gente en adoctrinados". "He visto algunos medios de comunicación aquí y me he quedado impactada porque me sentí realmente en Caracas cuando llegué al hotel y prendí la televisión. Esto ha avanzado mucho y hay muchos medios que están ya bajo esa línea de propaganda", ha lamentado.

El "acelerador" de Chávez

Maibort Petit ha dicho que hay que "filtrar y exigir" al Gobierno de Sánchez y ha recordado que "los venezolanos hicimos todo lo que teníamos que hacer como sociedad civil y logramos el objetivo de sacar a Hugo Chávez por algunas horas, pero una parte de una oposición que no correspondía a los intereses del pueblo, sino a los de sus bolsillos, lo volvió a poner allí junto con un grupo de militares corruptos y criminales".

Cree que "allí se nos pasó a nosotros la gran oportunidad porque Chávez metió el acelerador una vez que volvió a Miraflores y transformó al país rápidamente que es lo que están ustedes experimentando en estos momentos". El dictador venezolano lo hizo "rompiendo la estructura jurídica, acabando con todo lo que había de representación democrática y montando nuevas estructuras con jueces que correspondían no a la Constitución o a las leyes sino a los intereses del chavismo, fiscales que pertenecían a la escuela adoctrinada del chavismo y así sucesivamente fueron tomando todas las instituciones". "En el caso de Venezuela, están las FFAA que para la época no solamente se vincularon al crimen organizado trasnacional sino que empezaron a entregar la soberanía del país a potencias extranjeras y el pueblo fue perseguido y los periodistas acosados, exilio o muerte", ha añadido.

Maibort Petit en un momento de la entrevista.

"Ustedes creo que tienen una oportunidad", ha dicho Maibort Petit sobre España. "Aquí, en estos momentos, siento que hay una base de pensamiento crítico que es capaz de identificar lo que está ocurriendo. Tienen que creer en la dimensión que no pudimos creer los venezolanos cuando nos advirtieron los cubanos que íbamos directos al mismo hueco sin salida y que no íbamos a meter en un abismo", ha advertido. En esos tiempos "nadie quiso ver porqué Fidel Castro, Mahmud Ahmadineyad, Gadafi o cualquier tirano iba a Caracas. Iban porque uno, necesitaban una base de operaciones en América Latina cerca de EEUU; dos, las reservas de petróleo, oro, uranio, cobalto, coltán… y, por supuesto, al ser Venezuela una base de operaciones de estas potencias generaban un espacio para mover gran cantidad de dinero. Venezuela pasó a ser una lavadora de dinero internacional".

España, "infectada con dinero del Cártel de los Soles"

La politóloga ha advertido que "en España está la presencia del Cártel de los Soles" y que "aquí se lava mucho dinero" porque "es el mejor sitio para lavar dinero de la faz de la tierra, pero para los venezolanos más aún". Ha criticado que en España "ha sido muy bondadoso el sistema. Los que cobran los impuestos, el Gobierno, el sistema de inteligencia se entregó al chavismo, le dio un espacio. Cuando llegaron los primeros bolichicos aquí con el dinero prefirieron recibir los fondos, invertirlos en la economía y crear empleos con dinero proveniente de la industria criminal y del robo y del saqueo que se le dio al erario público venezolano".

"Ustedes no hicieron nada", ha denunciado Maibort Petit que ha criticado que miembros del régimen chavista han llevado a cabo en estos años "compras de inmuebles grotescas". "Se compraron Madrid y Barcelona, los mejores lugares, y nadie levantó la voz para decir: este dinero ¿de donde viene? Luego empezaron a buscar a algunos individuos en EEUU del Cartel de los Soles y aquí los protegieron en el Barrio de Salamanca comiendo en los mejores restaurantes y dejando 1.000 euros de propina y nadie hizo nada. Se empezaron a hacer inversiones en la compra de infraestructuras críticas y nadie dijo nada. Los dejaron actuar como mejor les pareció y así fueron comprando poder. Hasta se compraron títulos nobiliarios. Compraron bancos… compraron todo. La economía de España está infectada con dinero proveniente de la industria criminal y por el Cártel de los Soles y, para colmo, lograron conseguir beneficios desde el punto de vista migratorio. Se cometió un error grave y echar para atrás es muy difícil".

Maibort Petit ha dicho que en España "están metidos, sumergidos, en un cáncer, una metástasis podrida del dinero de la industria criminal" y que "desde aquí se maneja la droga, hay puntos clave y están los familiares no solamente de Nicolas Maduro y Cecilia Flores; de Diosdado Cabello, que es uno de los peores". "Aquí hay militares, hay jefes de inteligencia del régimen operando que fueron capaces de torturar y matar a los venezolanos protegidos por el Gobierno traídos VIP desde Caracas en aviones con uno de los que se considera el canciller del régimen de Maduro", ha señalado.

Una advertencia desde "el futuro"

La politóloga ha apuntado que en estos años de connivencia con el régimen chavista y los cárteles criminales que amparan "los errores se cometieron y no hubo ley" y ahora "tienen dinero, tienen criminales, tienen todo y, para colmo de males, tienen el apoyo político y traen a Delcy cada vez que les da la gana".

"Hay muchos problemas en España visibles, pero hay opciones", ha dicho como si fuer aun resquicio para la esperanza de no acabar como los países caribeños. "Los que venimos del futuro siempre les decimos a los españoles que si no lo hacen ahora prepárense para vivir con nosotros en el futuro y no los queremos allá porque una vez que se entra en el futuro no se sale. Sino pregúntele los cubanos o a nosotros. Si no lo hacen ahora, en este momento, se van a arrepentir toda la vida. No los va a salvar ni el Tribunal de Europa ni la UE ni nada por el estilo, ustedes se tienen que salvar a ustedes mismos porque es en su pellejo donde va a vivirse la experiencia desgraciada del Socialismo del Siglo XXI y tienen en estos momentos unas pocas posibilidades de salir adelante con oposición, hay que revisar quiénes son los opositores, qué contratos tienen, cómo votaron. Revisen eso que todavía es público. En Venezuela no", ha advertido.