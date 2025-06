La comunista Jeannette Jara será la candidata oficialista en las presidenciales de noviembre en Chile

Con casi el 100% de los votos escrutados, la exministra de Trabajo de Chile y candidata comunista, Jeannete Jara, ganó las elecciones primarias del oficialismo en Chile con más del 60% de los votos y encabezará la candidatura de la coalición del Gobierno, Unidad por Chile, en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre.

De acuerdo con los datos, Jara ganó por un amplio margen con 60,5%, por delante de la candidata de la socialdemocracia, Carolina Tohá, quien también estuvo en el gobierno de Gabriel Boric al frente de Interior, y que obtuvo el 27,6% de los votos. En tercer lugar quedó el diputado Gonzalo Winter (8,9 %), del Frente Amplio, partido del presidente.

En su primera reacción a través de la red social X, Jara señaló que "hoy comienza un nuevo camino que recorreremos juntas y juntos, con la convicción de construir un Chile más justo y democrático" y agregó que "frente a la amenaza de la extrema derecha, respondemos con unidad, diálogo y esperanza".

De igual manera, Boric dejó un mensaje: "Saludo y abrazo a Jeannette Jara por el tremendo respaldo obtenido hoy. Pasa de inmediato a encabezar las fuerzas del progresismo hacia el futuro, que con claridad la ha elegido como líder". Además, aprovechó para advertir que "lo que viene no va a ser fácil, pero Jeannette sabe de batallas difíciles. Ahora todos juntos a trabajar por la unidad, con cariño y amplitud para convocar a la mayoría de nuestros compatriotas a seguir construyendo un país más justo, seguro y feliz".

En cuanto a sus adversarios, el primero en felicitarla fue el diputado Winter quien afirmó que Jara "contará con todo el apoyo del Partido Frente Amplio de sus alcaldes, concejales, dirigentes de bases, sociales y de este diputado, ex candidato, en el rol que a su candidatura le parezca el mejor".

Por su parte, la gran derrotada, Carolina Tohá, dijo que "el país ha conocido los resultados de la primaria. Para nosotros son unos resultados tristes, decepcionantes, no es lo que esperábamos. He llamado hace pocos minutos atrás a Jeannette Jara, la he felicitado por su resultado".