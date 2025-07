La presidenta del Perú alista su último año en el poder duplicando su sueldo con una desaprobación del 94%

Mientras las encuestas muestran una alta desaprobación que alcanza niveles históricos de la presidenta del Perú, el Consejo de Ministros decidió hace unos días aprobar un aumento de sueldo para Dina Boluarte que duplica el actual. A partir de ahora, sus ingresos pasan de los 16.000 soles (casi 3.900 euros) a 35.568 mensuales (unos 8.550 euros). Todo esto en un país donde el sueldo mínimo es de 1.130 soles, es decir unos 270 euros.

De acuerdo con la última encuesta realizada por la empresa Datum, y publicada hace tres semanas por el diario El Comercio, Boluarte alcanza apenas un 3% de aprobación y una desaprobación del 94%. Nunca un jefe de estado había tenido niveles tan bajos de aprobación.

La medida del aumento de sueldo ha vuelto a encender los ánimos de una opinión pública que sigue de cerca las investigaciones que tiene en su contra y con una prensa que no logra obtener respuestas en diversos temas. De hecho, este domingo ofreció una rueda de prensa después de más de 250 días y a la pregunta referida a dicho asunto, apenas apuntó a razones legales y técnicas sin dar mayores explicaciones.

💬 "¿Usted se merece su sueldo de 35 mil soles?": Dina Boluarte y la incómoda pregunta que no respondió Durante una entrevista, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue presionada con una pregunta directa sobre su salario mensual de 35.000 soles: "¿Usted se merece ese sueldo?".

Pero no solo eso. Este domingo, el programa Punto Final de Latina TV reveló que la presidenta tiene a su disposición una tarjeta recargable con 5.000 soles mensuales (1.200 euros) para gastos de alimentación. Según el reportaje, aunque la tarjeta no permite tener dinero en efectivo, puede recibir más fondos en caso de agotarse el saldo del mes. Desde Palacio de Gobierno no quisieron responder al medio de comunicación aduciendo que eso pondría en peligro la seguridad de la presidenta y de su entorno.