La izquierda a nivel mundial en general, y en España en particular, siempre saca pecho y defienden la sanidad pública en la dictadura cubana. Es uno de los grandes mitos que utilizan para defender el sistema comunista que lleva empobreciendo a Cuba desde el golpe de Estado de Fidel Castro en 1959.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el médico de familia cubano en el exilio, el Dr. Antonio (Tony) Guedes Sánchez, ha desmitificado este gran mantra de la izquierda mundial con la presentación de su libro Del dicho al hecho. La leyenda de la sanidad en Cuba. Tony Guedes ha dicho que el libro lo ha escrito para acabar con ese mito porque "sabemos que no era una potencia médica".

"He vivido 23 años bajo ese régimen y me he dedicado durante varios años a recopilar datos estadísticos de organizaciones internacionales, del régimen, de funcionarios… y se llega a la conclusión clara de que Cuba no fue nunca una potencia médica como han vendido", ha señalado el Dr. Guedes, que ha afirmado que "Cuba es el gran desconocido, la gran silenciada".

Portada del libro

El libro Del dicho al hecho. La leyenda de la sanidad en Cuba "consta de tres partes", ha explicado Tony Guedes, en las que repasa la historia médica desde la creación de la República de Cuba en 1902. En la primera parte se llega hasta 1952, en la segunda parte de 1959 hasta 2008 y, la tercera, acaba en 2024, año de la publicación del libro. Es una obra "de tipo académica, pero se lee fácil incluso para los que no le interesa la medicina", ha contado.

Sobre el origen, el Dr. Guedes ha contado que antes de la Revolución comunista Cuba partía "desde el punto de vista sanitario" de una situación "muy superior a la España o Portugal" de la época. "Partió de eso, si no se sabe se desconocen muchas cosas y se miente y se manipula", ha añadido, el médico de familia cubano que ha destacado que "dentro de los propios documentos del régimen aparecen sus contradicciones".

100.000 millones de dólares por parte de la URSS

El médico de familia cubano ha contado que una parte que sustenta el mito del éxito de la sanidad pública en el país comunista es que desde la llegada de Fidel Castro a la caída de la URSS "hay una subvención de más de 100.000 millones de dólares, ocho veces el monto económico que recibió Europa con el Plan Marshall" después de la Segunda Guerra Mundial por parte de EEUU. Ha dicho que "teniendo todo ese coctel, esa ocultación, es lo que en algunos aspectos tuvieron fue gracias a la herencia y la ayuda de la URSS", pero "a partir de 2008 la caída de Cuba es descomunal". En este sentido, ha contado que "la mortalidad infantil de Cuba ha retrocedido a niveles de hace 25 años".

Sobre el libro ha indicado que está "satisfecho" porque lo ha hecho "en base a datos objetivos" y ha descubierto que "los organismos internacionales están muy penetrados por ellos" y en muchos casos cuando se defiende la sanidad cubana hay "por un lado la ignorancia y por otro la mala fe".

También ha hablado de la represión en la isla. Ha explicado que "ha habido distintas etapas de purga mayor o menor" y que a él le "expulsaron cuatro años de la carrera por ser católico practicante y no marxista". En este caso, ha indicado que "había distintas razones, pero en Cuba no se puede ser ni apático; o comprometido con el régimen o pagas unas consecuencias". Ha señalado que "miente la mayoría de la gente" y que en su caso asumió "los riesgos de mi opción, pero es minoritaria. Es un régimen totalitario terrorífico".

El objetivo de la formación de médicos

El Dr. Tony Guedes ha explicado cómo se ha fabricado otro de los grandes mitos de la sanidad cubana: la formación de médicos para otros países. Ha dicho que en el país comunista lo de "los médicos es como una fábrica de chorizos o de azúcar, hacen convenios con cualquier país".

"El objetivo es múltiple", ha señalado el médico de familia cubano. El primero de esos objetivos "es ideológico, de venta de imagen; el segundo es de penetración de inteligencia" porque "esos médicos o bien porque lo sienten o aunque no lo sientan están comprometidos para robar información para Irán, Rusia o China; y, luego, hay un objetivo económico: el Gobierno se queda con el 80% del sueldo". "A esos médicos en muchos lugares les retiran el pasaporte", ha añadido.

"Hay que cortarle la cabeza a la serpiente"

El que fuera presidente de la Unión Liberal Cubana, partido político fundado en 1990, ha enumerado los factores que han permitido que la tiranía comunista se perpetúe en Cuba. El primero es "la lucha de David contra Goliat, Cuba contra el imperio norteamericano, no digamos ahora con un presidente como Trump". "Vayan copiando", advertía Guedes, "porque puede haber cosas parecidas en Europa". En su opinión, el segundo factor es la propaganda: "Ellos no funcionan en nada, pero sí en inteligencia y en propaganda. Entonces, la gente se cree ese cuento, le gusta creer la mentira". Finalmente, hay un tercero: el miedo. "Se habla aquí mucho de Venezuela, pero la madre del cordero es Cuba, y mientras esté Cuba, no caerán ni Venezuela ni Nicaragua. La represión es mucho mayor que en Venezuela", ha añadido.

La clave, para el doctor, está simplemente en el sistema, y ha recordado que, no ha mucho, hubo "dos Alemanias, la Oriental y la Occidental": "¿Por qué se puso el muro? ¿Dónde iba la gente?". Actualmente, también hay dos Coreas, del Norte y del Sur, y "otra isla, Taiwán, resulta que está bloqueada, asediada, por un imperio, China": "¿Cómo vive una y cómo vive otra, en lo sanitario, en lo económico y en todo?". "El sistema es totalmente ineficaz. Es el máximo responsable de la tragedia", ha insistido.

Además, Guedes se ha referido al "saldo migratorio", recordando que, en los cuarenta y en los cincuenta, "Cuba era un país receptor de españoles e italianos": "¿Hacia dónde han ido los cubanos desde el 59? Han emigrado. Algo pasa". Finalmente, ha abordado el mito de que, en Cuba, "la sanidad es gratuita": "¿Quién se queda con la plusvalía? El Estado. Hay millones de formas de pagar. Y en Cuba siempre se es esclavo de ese Estado". "Recuerden: hay que cortarle la cabeza a la serpiente, y la serpiente es Cuba", ha concluido.