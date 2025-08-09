Aviso de Cayetana Álvarez de Toledo a Zapatero tras la histórica recompensa de EEUU por Maduro

La fiscal general de EEUU anunció este jueves una recompensa "histórica" de 50 millones de dólares por datos que conduzcan a la captura de Nicolás Maduro, calificado como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. La recompensa dobla a la anterior: la Fiscalía lo señala por utilizar "organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel del Sol para introducir drogas letales y violencia" en Estados Unidos y apunta cómo el Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos supuestamente vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos.

"Maduro no escapará de la justicia y rendirá cuentas por sus atroces crímenes", señaló Pamela Bondi, un mensaje que fue respondido con ira por el régimen. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, rechazó "categóricamente las bufonescas declaraciones" de Bondi y aseguró que la fiscal estadounidense está "secuestrada" por el Partido Republicano, mientras que el canciller venezolano, Yván Gil, expresó que la "patética" recompensa se trata de una "burda operación de propaganda política" y de "la cortina de humo más ridícula" que ha visto. Desde la oposición, el partido opositor venezolano Primero Justicia avisó que "la Justicia alcanza incluso a quienes se creyeron impunes".

En España, tras el anuncio de la recompensa, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha aprovechado para recordar que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es un "íntimo aliado" de Maduro. "Zapatero es el íntimo aliado y principal agente internacional de Maduro. Esto le convierte en cómplice del Cártel de los Soles. Cuidado no vaya a acabar también él sancionado o incluso con una recompensa por su captura", ha señalado en las redes sociales.

Mientras, el régimen chavista ha recibido mensajes de ánimo de algunos de sus aliados: Cuba, Nicaragua e Irán han manifestado su solidaridad al tirano venezolano.