Marco Rubio no descarta el uso de "fuerza militar" contra Maduro

Después de la confirmación por parte de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Biondi, de aumentar la recompensa a 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, el secretario de Estado, Marco Rubio señaló en una entrevista que es necesario tratar como terroristas a los cárteles de la droga encabezados por el dictador venezolano ya que eso le daría la posibilidad de pensar incluso en la fuerza militar.

🇺🇸🇻🇪‼️ | ATENCIÓN Marco Rubio afirmó que, al declarar a Nicolás Maduro líder de una organización terrorista, Estados Unidos lo tratará como amenaza de seguridad nacional y podrá actuar con inteligencia y fuerza militar si es necesario.pic.twitter.com/NnYKr8PstY — UHN Plus (@UHN_Plus) August 8, 2025

Relacionado EEUU eleva a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro

Estas novedades llegadas desde la Casa Blanca en relación con Venezuela y el dictador venezolano, han levantado mucha expectativa también entre la oposición. María Corina Machado señaló en una entrevista a la cadena Fox que "los venezolanos estamos inmensamente agradecidos con el Presidente Trump por su firme y valiente decisión de desmantelar la empresa criminal que se ha apoderado de nuestra nación".

#ÚLTIMAHORA María Corina Machado tras la recompensa de EE.UU. por la captura de Maduro: "Las cosas van a avanzar muy rápido. Creo que el mensaje ha llegado no solo a Maduro, sino también a los pocos altos mandos que aún lo apoyan. Tienen poco tiempo para tomar su propia decisión"… pic.twitter.com/x4I72KUwSx — Monitoreamos (@monitoreamos) August 10, 2025

Es muy probable que el intercambio de declaraciones se mantenga durante los próximos días y semanas, en especial desde el círculo de la dictadura de Caracas.