Marco Rubio no descarta el uso de "fuerza militar" contra Maduro

El secretario de Estado de EEUU señaló en una entrevista que es necesario tratar como terroristas a los cárteles de la droga encabezados por Maduro.

El secretario de Estado de EEUU señaló en una entrevista que es necesario tratar como terroristas a los cárteles de la droga encabezados por Maduro.
Nicolás Maduro | LD/Agencias

Después de la confirmación por parte de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Biondi, de aumentar la recompensa a 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, el secretario de Estado, Marco Rubio señaló en una entrevista que es necesario tratar como terroristas a los cárteles de la droga encabezados por el dictador venezolano ya que eso le daría la posibilidad de pensar incluso en la fuerza militar.

Estas novedades llegadas desde la Casa Blanca en relación con Venezuela y el dictador venezolano, han levantado mucha expectativa también entre la oposición. María Corina Machado señaló en una entrevista a la cadena Fox que "los venezolanos estamos inmensamente agradecidos con el Presidente Trump por su firme y valiente decisión de desmantelar la empresa criminal que se ha apoderado de nuestra nación".

Es muy probable que el intercambio de declaraciones se mantenga durante los próximos días y semanas, en especial desde el círculo de la dictadura de Caracas.

