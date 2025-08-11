Muere Miguel Uribe Turbay, el candidato presidencial colombiano tiroteado en un atentado en junio

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay ha fallecido este lunes tras permanecer más de dos meses hospitalizado por las heridas sufridas en un atentado el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá, según ha confirmado su mujer, María Claudia Tarazona, y la Alcaldía Mayor de la capital.

El ataque contra Uribe Turbay se produjo el 7 de junio, durante un acto de campaña en la localidad bogotana de Fontibón. Según las autoridades, recibió dos disparos en la cabeza y uno en el muslo, lo que le causó graves lesiones. Desde ese momento, ha permanecido ingresado en estado crítico en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

La Fiscalía de Colombia informó que al menos diez personas participaron en la preparación y ejecución del atentado. Entre los detenidos figuran Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o Costeño, que fue señalado como presunto autor intelectual. Sin embargo, el acusado de efectuar los disparos fue un adolescente de 15 años.

Parte médico y complicaciones posteriores

En los días posteriores al atentado, el hospital emitió partes médicos que señalaban una evolución lenta pero favorable. De hecho, el 14 de julio el centro informó que el senador había comenzado un protocolo de neurorehabilitación. Sin embargo, en las últimas 48 horas previas a su muerte, su estado empeoró de forma repentina debido a una hemorragia en el sistema nervioso central.

pic.twitter.com/MOIDNuIi9v — Fundación Santa Fe de Bogotá (@FSFB_Salud) August 9, 2025

Este episodio obligó al equipo médico a aplicar sedación profunda para estabilizarlo, aunque finalmente no pudo superar las complicaciones derivadas de sus heridas.

Reacciones oficiales

La Alcaldía Mayor de Bogotá ha lamentado públicamente el fallecimiento del senador. "La Alcaldía Mayor de Bogotá lamenta profundamente el fallecimiento del Senador Miguel Uribe Turbay", ha publicado en redes sociales.

La Alcaldía Mayor de Bogotá lamenta profundamente el fallecimiento del Senador Miguel Uribe Turbay. pic.twitter.com/yCIhKZ00CD — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) August 11, 2025

Por su parte, su mujer, María Claudia Tarazona, ha expresado un mensaje de despedida en sus redes sociales: "Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos", ha expresado.