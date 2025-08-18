Bolivia se libra de la extrema izquierda y tendrá una inédita segunda vuelta entre dos candidatos de derechas

Bolivia celebró este domingo una esperada jornada electoral para elegir al sucesor de Luis Arce al frente de la presidencia del país. La noticia más destacable es el enorme fracaso del Movimiento al Socialismo, el MAS del expresidente Evo Morales, y la confirmación de que habrá una segunda vuelta por primera vez en el país altiplánico entre dos candidatos alejados de las tendencias de las últimas dos décadas con una izquierda extrema que ha dejado a Bolivia en una gravísima crisis social y económica.

La sorpresa llegó a las 8:30 de la noche hora boliviana (3:30 de la madrugada del lunes en España), cuando el conteo rápido revelado por la cadena de televisión Unitel dio como ganador de esta primera vuelta a un candidato que fue subiendo en los últimos días, el senador Rodrigo Paz Pereira, nacido en Santiago de Compostela e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, que gobernó entre 1989 y 1993, que representa al Partido Demócrata Cristiano, y que obtuvo el 31,3%, por delante del exmandatario Jorge "Tuto" Quiroga con 27.3% y Samuel Doria Medina 20.2%.

Además de otros candidatos como Andrónico Rodríguez, antes cercano a Evo Morales, y Manfred Reyes, que con 8 y 6.9%, respectivamente, podrían ser importantes en la segunda vuelta, destaca el descalabro total e histórico del oficialismo del MAS de Eduardo del Castillo con un 3.2%.

Esta tendencia, con algunas diferencias en los porcentajes, fueron luego confirmados por el organismo electoral boliviano.

Datos del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del TSE al 90% ubican a Rodrigo Paz de PDC como primero, segundo Tuto Quiroga y tercero Samuel Doria Medina. pic.twitter.com/iRTxBnPaF3 — ERBOL (@ErbolDigital) August 18, 2025

La primera reacción fue la de Doria Medina quien aceptó su derrota y señaló que como había prometido durante su campaña, apoyará al que tuviera la mayor votación siempre que no fuera el Movimiento al Socialismo. Aunque esto no asegura que todos sus votantes lo hagan por Rodrigo paz, este espaldarazo podría significar un primer golpe importante hacia la segunda vuelta que se celebrará el 19 de octubre.