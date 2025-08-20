EEUU: "Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cártel del narcotráfico"

Después del anuncio del régimen chavista sobre el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, que presentó como un supuesto "plan de paz" para garantizar la "tranquilidad y la soberanía", Washington ha reaccionado a la noticia relevada hace unos días sobre la presencia de la marina estadounidense en aguas del Caribe con la idea de combatir los carteles del narcotráfico.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Estados Unidos está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país". Ante preguntas sobre el envío de las tropas, Leavitt respondió en una rueda de prensa que el presidente estadounidense, Donald Trump, "está preparado" para frenar el narcotráfico y "llevar los responsables ante la justicia".

Además fue clara al señalar que "el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cártel del narcotráfico, según la opinión de esta Administración" y agregó que "no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cártel, acusado en EEUU de tráfico de drogas al país".

#MUNDO| Tras confirmarse el despliegue de tropas estadounidenses en aguas de América Latina y el Caribe, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt aseguró que el gobierno Trump está preparado para actuar y detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos. "El presidente… pic.twitter.com/2r5iAhb6nF — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 19, 2025

Ante esto, la dictadura aseguró que las "amenazas" de EEUU revelan su "falta de credibilidad" y ponen en riesgo la "paz y estabilidad" de toda la región. La Cancillería de Maduro señaló en un comunicado publicado en Telegram que "estas amenazas no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluyendo la Zona de Paz declarada por la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño), espacio que promueve la soberanía y la cooperación entre los pueblos latinoamericanos".