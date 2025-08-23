El calvario de Áñez, Camacho y Pumari en Bolivia, un auténtico "linchamiento judicial"

La expresidenta interina Jeanine Áñez y los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari han cumplido varios años de prisión en Bolivia acusados de supuestos delitos de sedición y terrorismo. Sus casos se han convertido en un símbolo del uso de la justicia como herramienta política bajo el Gobierno de Luis Arce, heredero del proyecto de Evo Morales.

¿Por qué está encarcelada Jeanine Áñez?

Áñez asumió la presidencia interina en noviembre de 2019, tras la huida de Evo Morales en medio de denuncias de fraude electoral y protestas masivas. Su papel fue el de garantizar una transición democrática y convocar nuevas elecciones. Sin embargo, el Gobierno de Luis Arce, heredero político del MAS, la acusó de "golpe de Estado" y la condenó a diez años de prisión por delitos de sedición y terrorismo.

El proceso estuvo marcado por graves irregularidades: no se le permitió defenderse en condiciones plenas, se ignoraron recursos de su defensa y el juicio se desarrolló en un clima de evidente hostilidad política. Desde prisión, Áñez ha denunciado torturas psicológicas, aislamiento y una atención médica insuficiente.

Su hija, Carolina Ribera, relataba con crudeza la situación durante un encuentro informal con periodistas organizado por la Fundación Disenso de Vox : "Sufre un auténtico calvario, está siendo sometida a tortura psicológica, no la dejan apenas recibir visitas, no tiene atención sanitaria pese a estar delicada de salud, incluso intentó suicidarse cuando me amenazaron a mí, a su hija, con llevarme también presa".

En una entrevista en Es la Mañana de Federico de esRadio, Carolina aseguró que su madre es víctima de un auténtico "linchamiento judicial". Y añadía: "Como hija es muy doloroso ver sufrir a una madre por cumplir su deber, por amor a su país".

Camacho y Pumari

Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y una de las figuras más influyentes de la oposición, y Marco Pumari, líder cívico en Potosí, encabezaron las protestas que precipitaron la caída de Morales. Ambos fueron detenidos posteriormente bajo los mismos cargos de sedición y terrorismo.

Camacho fue arrestado en diciembre de 2022 en un operativo espectacular que desató protestas en Santa Cruz, uno de los bastiones opositores más activos del país. Pumari, por su parte, fue acusado de instigar disturbios y también permanece en prisión preventiva. Organizaciones internacionales de derechos humanos y observadores han denunciado que sus procesos responden más a cálculos políticos que a pruebas reales de delitos.

Inminente liberación

El pasado viernes, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ) anunció que revisará los procesos contra Áñez, Camacho y Pumari al considerar que existe un uso abusivo de la detención preventiva. Luis Guillén, abogado de la expresidenta, declaró al medio urgente.bo que el TSJ "ha solicitado a todas las autoridades judiciales que remitan los antecedentes de estos procesos".