La Justicia de Bolivia ordena liberar a todos los presos políticos encarcelados por Luis Arce y Evo Morales

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ha ordenado a los tribunales que revisen el cumplimiento de los plazos de las "detenciones preventivas" de la expresidenta interina Jeanine Áñez y los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, O lo que es lo mismo, que se libere a los presos políticos encarcelados por el MAS de Luis Arce y Evo Morales.

🇧🇴‼️ | URGENTE: La justicia de Bolivia anuncia la liberación de todos los presos políticos. Quedarán en libertad Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. Ni un solo día tendrían que haber pasado en la cárcel. Bienvenidos a la libertad. pic.twitter.com/H5G1RVL7Hp — Agustín Antonetti (@agusantonetti) August 22, 2025

En una instrucción, los jueces del Supremo han dado un plazo de 24 horas para que, en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos y una "correcta y pronta administración de justicia", los tribunales de país "procedan a la verificación del cumplimiento de plazos de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos que tuvieran en su contra" Áñez, Camacho y Pumari.

"No es un regalo. Es un derecho"

Áñez asumió el cargo de presidenta de Bolivia de carácter interino​ después de la crisis política que se vivió en el país en 2019, que llevó a la renuncia de Evo Morales a la Presidencia. Fue arrestada por orden del Gobierno del MAS, sin notificación ni proceso previo y se la sentenció a 10 años de cárcel por el llamado caso 'golpe de Estado II'. Camacho y Pumari son los principales acusados en el caso 'golpe de Estado I'

Áñez, que está en prisión desde 2021, destacó en sus redes sociales que "después de 4 años y medio" el TSJ "instruye actuar en derecho" y señaló que la Justicia, "liberada de la injerencia" del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y del Gobierno de Luis Arce, "debe restituir todos los derechos y las garantías" que fueron "conculcados".

"No es un triunfo, es una reparación; no es un regalo, es un derecho que aunque llega tarde lo recibo con mucho júbilo y con fe en que la justicia ahora nos da la esperanza a todos los bolivianos", indicó.

Hasta 300 presos políticos

El pasado domingo 17 de agosto se celebró la primera vuelta de las elecciones generales de Bolivia, donde el resultado más sorprendente fue el hundimiento del partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), y donde la presidencia se decidirá en la segunda vuelta el próximo 19 de octubre entre los líderes Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge Quiroga, de Alianza Libre.

El todavía ministro de Interior del Gobierno de Arce, Roberto Ríos, ha salvado los muebles asegurando que el Gobierno respeta y valora que el Supremo revise las detenciones preventivas e incluso reconoció el "uso desmedido" de esa medida cautelar.

Los grupos opositores y las organizaciones de derechos humanos estiman que el número de detenidos por razones políticas en Bolivia oscila entre las 180 y casi 300 personas.