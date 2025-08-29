Crece la violencia peronista: estudiantes de Derecho agreden a seguidores de Milei en la Universidad de Buenos Aires

En un ambiente de cada vez mayor violencia, según se acercan las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y a dos meses de las elecciones legislativas nacionales, que tendrán lugar el próximo 26 de octubre, estudiantes peronistas agreden a otros vinculados a la Libertad Avanza, espacio político que lidera el presidente argentino Javier Milei, protagonizando este jueves un violento enfrentamiento a golpes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

"Un grupo de supuestos estudiantes exaltados, que no acepta las reglas básicas de una convivencia pacífica, agredieron, insultaron e impidieron las actividades de otro grupo de estudiantes por tener ideas políticas distintas", denunció este jueves el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, en una carta remitida al rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Jorge Gelpi. Álvarez exigió al rector garantizar "la seguridad física de todos los estudiantes" y la defensa los derechos constitucionales "gravemente vulnerados" dentro de la institución.

También hizo declaraciones sobre los sucesos el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovello y de quien depende la Secretaría de Educación, al remarcar que la "seguridad y la integridad física de los estudiantes dentro de los establecimientos universitarios es responsabilidad de los rectores, en el marco de su autonomía".

Los grupos involucrados en los enfrentamientos fueron la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Somos Libres, una facción estudiantil afín a La Libertad Avanza. En uno de los vídeos que circulan en redes sociales se observa como un miembro de Somos Libres es golpeado en la cara por un estudiante peronista, mientras otro intenta evitar males mayores.

¿Para esto exigen más fondos las universidades?

¿Para financiar patotas que golpean a estudiantes solo por pensar distinto y apoyar a Milei?

En la Facultad de Derecho un grupo de "estudiantes" (en realidad delincuentes) irrumpió para agredir a jóvenes libertarios. Kirchnerismo… pic.twitter.com/EO8VaqAhox — Escuela Austriaca de Economía 🇦🇷 (@DiegoMac227) August 28, 2025

Ambos grupos, aunque en clara inferioridad numérica los seguidores de Somos Libres, acabaron enfrentados a puñetazos en los pasillos de la Facultad, como se puede ver en otros vídeos publicados en redes sociales.

🇦🇷 Turba comunista ataca a dos alumnos mileístas en la Facultad de Derecho de la UBA, quienes intentaban recuperar la mesa que les robaron y vandalizaron con la Marcha Peronista de fondo. pic.twitter.com/MHTTO6GVID — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) August 28, 2025

Crece la violencia política peronista

A medida que se acercan unos comicios clave en la provincia de Buenos Aires, bastión del peronismo, aumentan los actos de violencia contra los seguidores de Javier Milei.

Este enfrentamiento en la Facultad de Derecho entre la Juventud Universitaria Peronista y Somos Libres se produce en una semana marcada por varios episodios de violencia política contra el espacio liderado por Milei. Este jueves, un acto encabezado por la secretaria general de Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei, en la provincia de Corrientes —que este domingo elegirá gobernador—, tuvo que ser suspendido y terminó con al menos tres detenidos tras producirse golpes y forcejeos entre simpatizantes de La Libertad Avanza y opositores al Gobierno.

Un día antes, el propio presidente Javier Milei tuvo que ser evacuado de una caravana en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, cuando manifestantes opositores arrojaron piedras de gran tamaño y objetos contra la camioneta en la que se trasladaba en un acto electoral, lo que desató choques con las fuerzas de seguridad.

Por este último episodio, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, presentó este jueves una denuncia penal por "intimidación pública y atentado a la autoridad agravado por coparticipación criminal" y, según informó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, dos personas resultaron detenidas.