Qué se sabe por ahora del caso de presunta corrupción que está suponiendo el primer gran problema para Milei

Los últimos días el presidente de Argentina, Javier Milei, se ha visto acorralado por las acusaciones de corrupción que se habrían producido en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en la que estaría presuntamente involucrada su hermana Karina Milei, pero en el que también están denunciados ante la justicia el propio mandatario, Eduardo Lule Menem —primo del titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem—, Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker —dueño de la empresa Suizo Argentina—.

De confirmarse lo recogido en los audios, este presunto caso de corrupción sería el más grave al que se enfrenta el Gobierno desde su toma de posesión en diciembre de 2023. En febrero de este año, el caso $LIBRA —cuando Milei promocionó a través de la red social X una posibilidad de inversión en la criptomoneda— golpeó momentáneamente la imagen pública presidencial a nivel local e internacional, pero tras una investigación ordenada por el propio Gobierno, incluyendo en la investigación al propio presidente, más allá de la crisis reputacional y de imagen de Milei, el caso no fue de la envergadura del que podría ser el de Andis si se confirma lo que ha trascendido en los audios.

Qué se sabe del caso: los denunciados

El pasado 20 de agosto se difundieron unos audios en los que Diego Spagnuolo, entonces director de Andis, detallaba un esquema de sobornos a través de la agencia en la compra estatal de medicamentos, donde el principal responsable sería el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo Lule Menem.

Spagnuolo también alude a Karina Milei como posible destinataria de parte de los sobornos, que implican a la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina. Además, esos sobornos, siempre según los audios, se habrían producido con conocimiento del presidente, Javier Milei.

Concretamente, Karina Milei es señalada en las grabaciones filtradas como posible destinataria de un 3% de los montos que el estado argentino pagaba a la empresa Suizo Argentina a cambio de fármacos destinados a programas de asistencia para personas con diversas patologías crónicas.

Javier Milei, su hermana Karina, Eduardo Lule Menem, Diego Spagnuolo y el dueño de Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker, fueron denunciados el mismo día de la filtración, acusados de integrar un "esquema de cobro y pago de coimas (sobornos) relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos".

Quién es Diego Spagnuolo

Era el director de Andis, despedido tras la filtración de las grabaciones realizadas de forma clandestina. Además, hasta hace poco era abogado personal de Milei y amigo muy cercano, una de las personas que más visitas realizó a la residencia presidencial de Olivos en 2024.

Horas después de la filtración de las grabaciones, el presidente Milei decidió apartar de manera "preventiva" a Spagnuolo de su cargo e intervenir la Andis por un período de 180 días.

De qué se les acusa

La denuncia incluye delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública.

La causa está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, que ha ordenado al menos quince registros vinculados a la investigación.

Como parte de estos operativos, se incautaron 266.000 dólares en efectivo en poder del empresario Emmanuel Kovalivker, hijo de Eduardo Kovalivker, ambos directivos de Suizo Argentina.

Además, los teléfonos de Spagnuolo y de los dueños de la empresa quedaron en manos de la Justicia para contrastar lo que surgió de los audios con el resto de las conversaciones.

Quién ha presentado la denuncia

La denuncia ha sido presentada por el abogado Gregorio Dalbón, que es uno de los representantes legales de la expresidenta peronista Cristina Fernández (2007-2015), en la actualidad en prisión domiciliaria tras ser condenada a seis años por asociación ilícita y administración fraudulenta durante su gobierno.

Varios días de silencio del Ejecutivo de Milei

El Ejecutivo de Milei, sacudido por la denuncia, se mantuvo en silencio varios días, pronunciándose por primera vez el pasado miércoles, precisamente durante la caravana electoral en Lomas de Zamora donde el presidente argentino fue atacado con piedras y otros objetos por seguidores de la oposición peronista.

El Ejecutivo se ha limitado, entonces, a desmentir las acusaciones y a denunciar una operación política por parte de la oposición de cara a los comicios de septiembre y a la elección nacional legislativa de octubre, dejando un mensaje a Spagnuolo: "Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió".

Hasta este miércoles la reacción oficial había llegado a través de Lule y Martín Menem, que desde el lunes negaron los hechos y señalaron el origen de todo en una operación política motivada por estar en la antesala de unos comicios clave en la provincia de Buenos Aires, la más poblada y poderosa del país, gobernada por el peronista Axel Kicillof, donde Milei aspira a ganar las elecciones a la legislatura provincial repitiendo el éxito de las legislativas nacionales de octubre.

Por su parte, la comercializadora de medicamentos Suizo Argentina reaccionó este martes con un comunicado, que fue compartido por Milei en sus redes sociales, en el que negó cualquier irregularidad en su forma de actuar.