En los últimos días, varios dirigentes del régimen chavista han salido al paso de los movimientos de EEUU para reforzar la lucha contra el narcotráfico, tal y como lo anunció hace semanas la Casa Blanca. Este mismo domingo, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela y uno de los hombres fuertes del régimen, advirtió que su país se prepara para luchar si EEUU se atreve a "poner un pie" en el territorio venezolano.

Ese lunes le ha tocado el turno al dictador Nicolás Maduro que convocó a una rueda de prensa con la prensa internacional. Como es ya su costumbre, se mostró como víctima ante esos movimientos de Washington trasladando a buques en la región.

En sus palabras, subrayó que Venezuela enfrenta la "más grande amenaza que se haya visto en los últimos en nuestro continente en los últimos cien años". Dijo que "ocho barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela" y que se trata de "una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta". El dictador cree que se trata es de ejercer "máxima presión" para provocar un cambio político, impulsado, según él, por el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien llamó "el señor de la guerra".

#Atención l Nicolás Maduro asegura que 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear… tienen a Venezuela en la mira Este lunes, Nicolás Maduro advirtió que Venezuela se está enfrentando como una amenaza extravagante, injustificada, "criminal y sangrienta" debido… pic.twitter.com/9swdVChdTU — Diario El Mercurio (@elmercuriomanta) September 1, 2025

El dictador volvió a referirse al responsable de la diplomacia estadounidense al advertirle a Trump que "tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana, lo quieren llevar a un baño de sangre".

🇻🇪🇺🇸 | Maduro se dirige al presidente de EEUU: "Mr. President Donald Trump, usted tiene que cuidarse, porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana, lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido, Trump,… pic.twitter.com/esfw1no2Wt — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 1, 2025

Sin embargo, sorprendió al señalar que "no tengo ninguna animadversión con el presidente Trump, hemos tenido y tenemos visiones muy diferentes del mundo, creo que solo coincidimos en una opinión que él tiene, (...) que él quiere la paz para el mundo, es lo que él quiere dejar como legado. Si él quiere dejar eso como legado, en Venezuela nosotros somos su único aliado".