El peronismo derrota al partido de Milei en las elecciones provinciales en Buenos Aires

Con más del 85% de los votos escrutados, Fuerza Patria obtuvo casi un 47% mientras que La Libertad Avanza se ubicó en casi 34%. Los resultados indicaron además que el peronismo ganó en seis de las ocho secciones electorales que componen la provincia, incluidos triunfos categóricos en los dos distritos más poblados.

La participación se ubicó levemente por encima del 63%, una cifra menor a la registrada en comicios legislativos anteriores (71% en 2021 y 77% en 2017) pero no tan baja como se esperaba, considerando que en esta ocasión las elecciones no se celebraron en conjunto con las nacionales y se vaticinaba una mayor abstención.

Por debajo de Fuerza Patria y LLA se ubicó Somos Buenos Aires, un frente político compuesto por sectores peronistas opuestos al kirchnerismo, que superó el 5% de los votos. En la cuarta posición quedó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, con poco más del 4 %.

Reacción de Milei

Tras conocerse estos resultados, Javier Milei reconoció que su partido había sufrido "una clara derrota" que "hay que aceptar", y prometió hacer lo posible para revertir estos resultados: "Hoy hemos tenido una clara derrota y, si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos, hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo"

"Este es un piso del cual empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre, que vienen las elecciones nacionales", señaló Milei, en alusión a los comicios en los que se renovará parcialmente la composición del Parlamento argentino.

El mandatario dijo que el resultado de este domingo obliga a hacer una profunda autocrítica: "Aquellas cosas en que nos hemos equivocado, las vamos a corregir". "Si hemos cometido errores en lo político, los vamos a internalizar, los vamos a procesar, vamos a modificar las acciones y vamos a ser cada día mejor para tener un mejor resultado el 26 de octubre", insistió.

Por su parte, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner celebró el triunfo de su partido y destacó que la población decidió ponerle "un límite al presidente". "Con muchísima responsabilidad democrática, decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos", señaló la exmandataria en un audio reproducido en la sede de Fuerza Patria y grabado en el domicilio en el que cumple una condena de seis años e inhabilitación para ejercer cargos públicos por irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato.

"Espero, sinceramente, que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura en la forma que lo hace", añadió Fernández sobre Milei.