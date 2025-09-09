El partido de María Corina Machado denuncia 13 nuevos presos políticos en Venezuela bajo el régimen de Maduro

El partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, ha denunciado este lunes el encarcelamiento de 13 trece nuevos "presos políticos" en Venezuela, ras la reciente excarcelación de otro grupo por parte del régimen de Nicolás Maduro. Según su Comité de Derechos Humanos, esta práctica responde a una estrategia de "puerta giratoria" con la que el Gobierno pretende mantener la presión sobre la disidencia mientras simula gestos de apertura.

🚨#Atención El régimen sigue aplicando la puerta giratoria. Tras la excarcelación de un grupo de presos políticos, durante los últimos días se generó una nueva ola represiva que dejó como resultado a más de 10 personas secuestradas: -Lorenia Gurtiérrez (VV)

-Jose Luis Machin… — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) September 8, 2025

En un comunicado difundido en la red social X, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela ha informado de que los detenidos fueron arrestados sin orden judicial, sometidos a desapariciones forzadas y, en la mayoría de los casos, aún se desconoce su paradero. La organización ha señalado que se trata de una nueva ola represiva llevada a cabo tras la excarcelación de un grupo de presos el pasado 24 de agosto.

Entre los afectados hay militantes de Vente Venezuela y del partido Primero Justicia, ambos integrantes de la Plataforma Unitaria Democrática. En total, el listado incluye trece nombres, a los que se suman dos menores, una adolescente y una niña de dos años, que ya han sido liberadas.

Según el Comité, todos fueron "secuestrados a la fuerza", sin conocimiento de sus familiares sobre el lugar o las condiciones en las que se encuentran. La organización advierte que este tipo de actuaciones representan una violación grave de derechos humanos.

Machado pide la liberación de Julio Velazco

La dirigente María Corina Machado ha denunciado también la situación de Julio Velazco, detenido el pasado martes 2 de septiembre. Según ha detallado en su cuenta oficial de X, fue secuestrado en Caracas durante la madrugada, y su familia no ha tenido noticias de su paradero desde entonces. Machado ha señalado que sus hijos menores, de 9 y 7 años, "necesitan que su papá regrese a casa".

Maduro y su régimen tienen SECUESTRADO a Julio Velazco desde hace más de 100 horas, POR SER EL PADRE de Marcos. A Julio se lo llevaron a la fuerza en Caracas, en la madrugada del martes 2 de septiembre. Su familia no sabe nada de él, sus 2 hijos mayores, Oriana y Marcos, están… pic.twitter.com/A6UPfiu7KZ — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 8, 2025

Además, ha criticado duramente la actuación del régimen, al que acusa de utilizar el aparato del Estado para castigar a ciudadanos y a sus familias. "No solo desaparecen inocentes por escribir un post o protestar por hambre; estos criminales se llevan presos a los familiares, a la nieta de 2 años, a los abuelitos o al padre", ha denunciado Machado.

Llamamiento a la comunidad internacional

Desde Vente Venezuela se ha hecho un llamamiento a organismos internacionales y defensores de derechos humanos para que actúen ante lo que califican como una reiterada práctica de desapariciones forzadas, que según recuerdan, constituye un crimen de lesa humanidad.

"El mundo entero tiene que entender cómo opera el terrorismo de Estado en Venezuela", ha asegurado la formación, que insiste en que estas prácticas buscan intimidar a quienes piensan distinto y neutralizar cualquier tipo de disidencia política.