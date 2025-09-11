Álvarez de Toledo: "El Grupo de Puebla, un juego de niños al lado de la alianza del mal en la que se ha metido Zapatero"

La presión internacional contra Venezuela, encabezada por Estados Unidos, es uno de los temas que ha tratado la vicesecretaria del PP, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso y de la Comisión Constitucional, Cayetana Álvarez de Toledo en la entrevista en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio. La diputada del PP cree que "está cerca el fin de la impunidad" de uno de los "cómplices" de la tiranía de Venezuela, el expresidente socialista del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

En la sección de los oyentes de Es la Mañana, Álvarez de Toledo ha sido preguntada por el PSOE, el aumento de la violencia política en referencia al asesinato en EEUU de Charlie Kirk, un activista cercano al presidente Donald Trump. Sobre la primera cuestión ha dicho que "el Grupo Parlamentario Socialista es un páramo", pero no sabe "si fuera, en algunos territorios, hay personas que sí están viendo esta deriva y que saben cómo va a acabar que es mal, desde luego para el PSOE y vamos a trabajar para que no sea también mal para España".

Respecto a la violencia política la diputada del PP ha recordado que "aquí nos han matado hace no tanto. Hay 853 muertos españoles por violencia política solamente en los últimos 50 años de los que 300 y pico casos están sin resolver". En este sentido, ha dicho que "en la Transición hubo mucha violencia, de extrema derecha y, particularmente violencia de extrema izquierda. El FRAP y ETA, eran los principales grupos, el primero se disuelve y ETA sigue viva matando contra la democracia y contra España".

"Al final de ese proceso la derecha deja de odiar y hace la Transición, pero la izquierda sigue odiando", ha contado Cayetana Álvarez de Toledo que apunta que "se produce un momento clave que es cuando llega el ínclito José Luis Rodríguez Zapatero y resucita el odio en España y el guerracivilismo". Ha añadido que "Zapatero y Sánchez meten las fuerzas de la ruptura y de la violencia dentro del sistema y empiezan a socavarlo y destruirlo desde el interior".

El "fin de la impunidad" de Zapatero

Cayetana Álvarez de Toledo al mencionar al expresidente socialista ha dicho que "a Zapatero se le acerca el fin de su impunidad". "Ojalá así sea por Venezuela y España", ha añadido la diputada del PP, que ha señalado que "Zapatero es el lobista de las más crueles dictaduras del planeta".

En este sentido ha explicado que "el Grupo de Puebla parece un juego de niños al lado de la alianza del mal en la que se ha metido Zapatero como principal lobista". El expresidente socialista es la "punta de lanza y caballo de Troya dentro de Europa del el eje de China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Maduro. Es decir, todo lo peor del planeta". Para Álvarez de Toledo "eso lo que hace es colocar a España, cada vez más porque Sánchez está siguiendo a Zapatero en esa línea, en una posición menguante, marginal, en el tablero internacional con un riesgo real para nuestra seguridad y nuestra posición en el mundo".

La "posible libertad" de Venezuela

La diputada del PP ha recordado que "hoy se cumple un año del mandato parlamentario para el reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela" y que "por supuesto se ha incumplido ese mandato" porque "el Gobierno sigue sin reconocer a Edmundo González y siguen, un año después, incapaces de decir: Maduro es un dictador". Álvarez de Toledo ha afirmado que "la definición de dictadura de Venezuela se ha quedado cortísima. De hecho, la palabra dictadura para Venezuela la blanquea. Es, como estamos viendo, un cártel criminal".

"Lo que está pasando ahora es que, por fin, países y personas influyentes del mundo se han dado cuenta de que eso no es simplemente un régimen dictatorial sino un cártel criminal y una organización terrorista que exporta violencia y muerte", ha destacado la diputada del PP. Ha dicho, además, que debido a esa declaración "van a empezar a actuar, no solamente contra el régimen sino contra sus cómplices y ahí es donde el Gobierno americano parece, ha insinuado, la posibilidad de retirarle la visa a Zapatero que puede ser el primer paso de otros". Ha reiterado que eso quiere decir que "se acerca el fin de su impunidad". Ha finalizado diciendo que se ha "vuelto muy escéptica en el tema venezolano, pero empiezo a ver la luz de una posible libertad no muy lejana".