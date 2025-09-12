Condenan a 27 años de prisión a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Después de tres días de debates y votaciones, la Sala Primera del Tribunal Supremo de Brasil decidió condenar -por cuatro votos a favor y uno en contra- a Jair Bolsonaro por los delitos de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia y amenaza grave, y deterioro del patrimonio.

En el caso de Bolsonaro, el juez relator Alexandre de Moraes consideró el agravante presentado por la acusación de considerarlo "líder" de una "organización criminal" que conspiró para intentar impedir la toma de poder de Lula da Silva. Sostuvo que los hechos no representaron "un domingo en el parque, ni una visita a Disney. (…) No fueron alborotadores descoordinados que, al son de la flauta, coincidieron y destruyeron la sede de los Tres Poderes".

De esta manera, Bolsonaro y los otros siete reos fueron declarados culpables de delitos contra la democracia, como intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado.

Reacción de Trump y Rubio

Tras conocer la sentencia judicial, Donald Trump declaró ante los medios de comunicación que había seguido el juicio: "Lo conozco bastante bien. Era un líder extranjero, un buen presidente de Brasil, y me ha parecido muy sorprendente que eso sucediera". Además, comparó el caso de Bolsonaro con su propia experiencia con la justicia estadounidense: "Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya. Solo puedo decir que le conocí como presidente de Brasil y era un buen hombre".

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló a través de X que "Estados Unidos responderá como corresponde a esta caza de brujas" y apuntó que "la persecución del sancionado violador del Derechos Humanos Alexandre de Moraes continúa, ya que él y otros miembros del Supremo han decidido injustamente encarcelar a Bolsonaro".

En una nota divulgada a la prensa, los abogados de la defensa, Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno, apuntaron que reciben "con respeto la decisión de la Sala Primera del Tribunal Supremo Federal. Sin embargo, no puede dejar de manifestar su profundo desacuerdo e indignación con los términos de la decisión mayoritaria". Agregaron que su defendido "no atentó" contra la democracia y "nunca participó de ningún plan".