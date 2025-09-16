EEUU retira a Colombia de la lista de países que luchan contra el narcotráfico y responsabiliza a Petro

Las diferencias entre la administración de Donald Trump y el gobierno colombiano de Gustavo Petro no son nuevas, sobre todo por la violenta reacción de este último ante los movimientos ordenados desde Washington en el sur del Caribe para luchar contra el narcotráfico y los cárteles de la droga.

Ahora EEUU da un paso más y eliminó a Colombia -junto a Afganistán, Bolivia, Venezuela y Birmania- de la lista de países que luchan contra el narcotráfico por incumplir sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos: "El cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis".

De acuerdo con el texto oficial, lo ocurrido en Colombia "ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros países contra los narcoterroristas" y que por eso ha "incumplido manifiestamente sus obligaciones en materia de control de drogas". Washington responsabiliza del incumplimiento al presidente: "Se debe exclusivamente al liderazgo político" de Petro.

Under Petro’s misguided leadership, coca cultivation & cocaine production in Colombia has increased to historic levels. The U.S. is grateful to Colombian law enforcement and security forces who confront the narco-terrorists and we commend their courage, skills & sacrifices. — Department of State (@StateDept) September 16, 2025

La respuesta de Bogotá no se hizo esperar. En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, señala que "por décadas, el pueblo colombiano ha estado en la primera línea de la defensa de la seguridad hemisférica contra el flagelo de las drogas. Con responsabilidad, hemos asumido el precio más alto: la pérdida de tantos colombianos y colombianas cuyos caminos se han visto trágicamente cruzados por una lucha sinsentido".

Comunicado de prensa sobre la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas. 👇https://t.co/Y148W8Zd0w pic.twitter.com/fi19jMMYi3 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 16, 2025

Además, poco después del anuncio, Petro afirmó que las Fuerzas Militares dejarán de depender del armamento de EEUU: "Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y de sus Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos. Ya descertificaron, ya esa es la decisión. Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque si no, no será un Ejército de la soberanía nacional".