Mueren tres narcotraficantes en un nuevo ataque de EEUU a una embarcación en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un nuevo incidente en aguas internacionales contra una embarcación que presuntamente trasladaba drogas hacia territorio estadounidense y en el que murieron los tres tripulantes que viajaban a bordo.

"Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Mando Sur de los Estados Unidos", ha comentado Trump en un mensaje desde su cuenta de Truth Social.

"Narcóticos ilícitos"

De igual manera el presidente estadounidense ha señalado que la embarcación transportaba "narcóticos ilícitos" con el objetivo de alcanzar la costa del país norteamericano y "envenenar a estadounidenses".

"¡Dejen de vender fentanilo, narcóticos y drogas ilegales en Estados Unidos y de cometer violencia y terrorismo contra estadounidenses!", ha comentado el presidente estadounidense.

Por el momento, las autoridades de Estados Unidos no han confirmado todavía el origen del buque. En las últimas semanas las autoridades de Estados Unidos han lanzado al menos tres ataques contra embarcaciones venezolanas en el mar Caribe que se han saldado con la muerte de alrededor de 15 personas.

Este lunes Trump también anunció que las Fuerzas Militares del país habían llevado a cabo un "ataque cinético" contra una lancha de narcotraficantes en el mismo mar. En esa operación murieron tres personas.