EEUU confirma que probó cuatro misiles balísticos lanzados desde aguas de Florida

En medio de acusaciones de algunas autoridades de la región por la presencia del Ejército de EEUU en la zona sur del Caribe, la Marina estadounidense confirmó este martes que entre el 17 y el 21 de septiembre realizó una prueba desde un submarino de la clase Ohio con el lanzamiento de cuatro misiles balísticos de alcance intercontinental desde aguas de la costa este de Florida.

De acuerdo con los datos revelados, uno de los misiles utilizado corresponde al tipo Trident II D5 que tiene capacidad para cargar cabezas nucleares y un alcance estimado en unos 12.000 kilómetros. Además, se señala que uno de los cuarto lanzamientos, "iluminó el cielo nocturno y fue visible desde Puerto Rico".

⚓📰 #USNAVY UPDATE: Successful Trident II D5 Life Extension (D5LE) Launches Demonstrate Continued Readiness of Nation’s Sea-Based Deterrent ATLANTIC OCEAN - The U.S. Navy’s Strategic Systems Programs conducted four scheduled missile test flights of unarmed Trident II D5LE… pic.twitter.com/WVPpZ0fLcE — U.S. Navy (@USNavy) September 23, 2025

Este mismo martes, Donald Trump señaló ante la Asamblea General de la ONU que "hemos comenzado a usar el poder supremo de las fuerzas armadas para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de narcotráfico lideradas por Nicolás Maduro".

🇺🇸🇺🇳🇻🇪 | URGENTE: Trump en la ONU: "Hemos comenzado a usar el poder supremo de las fuerzas armadas para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de narcotráfico lideradas por Maduro". "Los borraremos de la existencia".

pic.twitter.com/rlggyxd34F — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 23, 2025

En medio de esta situación, el dictador Nicolás Maduro anunció que está valorando declarar el "estado de conmoción exterior" para responder a las "amenazas y agresiones" de EEUU. Tras un Consejo de Estado emitido por la cadena estatal VTV, dijo que "está casi listo el primer decreto y las otras medidas de corte constitucional, legales, que permiten el poder del Estado para responder ante una situación de agresión, están listas, están preparadas".

#ULTIMAHORA: NM evalúa declarar, mediante un decreto, "estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional" ante las "agresiones y amenazas" de #EEUU con el despliegue militar que están llevado a cabo en el mar Caribe. pic.twitter.com/OCOuW4Dww9 — Desgobierno🚨🎙️ (@DesgobiernoPod) September 24, 2025

Maduro reiteró su advertencia de una "agresión a Venezuela sería el inicio de una guerra catastrófica en el Caribe y Sudamérica", si bien celebró que "las amenazas" de la Administración de Donald Trump "han generado una reacción mundial creciente de rechazo".