Menú

Trump se plantea ampliar "por tierra" su guerra contra las drogas: "Ya no vienen por mar"

El presidente de EEUU confirmó la eliminación de otra embarcación de narcotraficantes en el Caribe y anunció una posible siguiente etapa.

(Iberoamérica)
El presidente de EEUU confirmó la eliminación de otra embarcación de narcotraficantes en el Caribe y anunció una posible siguiente etapa.
Donald Trump, tras participar en los actos por el 250 aniversario de la Marina. | EFE

En un acto por el 250 aniversario de la Marina en la ciudad de Norfolk (Virginia), Donald Trump se refirió a las operaciones que desarrolla el Ejército en el sur del mar Caribe contra las embarcaciones con drogas provenientes de Venezuela y que EEUU ha vinculado directamente con el dictador Nicolás Maduro.

En su discurso, el presidente estadounidense confirmó el ataque contra otro barco en aguas internacionales cerca de Venezuela -algo que había sido anunciado ya el viernes por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth- y recordó que "en las últimas semanas la Marina ha apoyado nuestra misión para desaparecer a los terroristas del cártel fuera del agua". Además, detalló que "ya no hay botes en el agua, no podemos encontrarlos, estamos teniendo dificultades para encontrarlos" y dijo que "ya no vienen por mar, por lo que tendremos que buscarlos por tierra porque se verán obligados a ir por tierra".

También recordó que cada una de esas embarcaciones es responsable de la muerte de 25,000 americanos y la destrucción de familias" por lo que dijo que lo que están haciendo es "un acto de bondad".

Temas

En Internacional

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida