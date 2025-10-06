Trump se plantea ampliar "por tierra" su guerra contra las drogas: "Ya no vienen por mar"

En un acto por el 250 aniversario de la Marina en la ciudad de Norfolk (Virginia), Donald Trump se refirió a las operaciones que desarrolla el Ejército en el sur del mar Caribe contra las embarcaciones con drogas provenientes de Venezuela y que EEUU ha vinculado directamente con el dictador Nicolás Maduro.

En su discurso, el presidente estadounidense confirmó el ataque contra otro barco en aguas internacionales cerca de Venezuela -algo que había sido anunciado ya el viernes por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth- y recordó que "en las últimas semanas la Marina ha apoyado nuestra misión para desaparecer a los terroristas del cártel fuera del agua". Además, detalló que "ya no hay botes en el agua, no podemos encontrarlos, estamos teniendo dificultades para encontrarlos" y dijo que "ya no vienen por mar, por lo que tendremos que buscarlos por tierra porque se verán obligados a ir por tierra".

🚨ATENCIÓN🚨 El presidente Donald Trump @POTUS confirma que volaron otra narco lancha en el Mar Caribe en la noche de ayer y el inicio de la 2da Fase por tierra para detener el envío de drogas a USA. pic.twitter.com/vMDozrScKK — Daopz 🛡️ (@daopz) October 5, 2025

También recordó que cada una de esas embarcaciones es responsable de la muerte de 25,000 americanos y la destrucción de familias" por lo que dijo que lo que están haciendo es "un acto de bondad".