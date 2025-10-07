Así fue el multitudinario concierto de Milei como "estrella de rock"
El dirigente fue coreado y apoyado por todos sus seguidores: "Milei, querido, el pueblo está contigo".
En un gran evento multitudinario, Javier Milei hizo de la presentación de su libro La Construcción del Milagro un auténtico concierto de rock en el que el fue el gran protagonista.
El mandatario argentino accedió al estadio vestido con una chaqueta de cuero negra y con todo el público coreando su nombre. El espectáculo comenzó con unas palabras sencillas del dirigente "Hola a todos, yo soy el león" y "soy el rey y te destrozaré, toda la casta es de mi apetito".
El show empezaba con la versión adaptada de Panic Show, del grupo argentino La Renga, que se ha convertido prácticamente en un himno del presidente y sus seguidores.
El repertorio del mandatario, que cantó desaforado durante casi una hora, incluyó 'Demoliendo Hoteles', de Charly García; 'Rock del Gato', de Ratones Paranoicos; y 'Blues del Equipaje', de La Mississipi.
El espectáculo contó con varios músicos, entre los que destacaron políticos y allegados al presidente, como los diputados Lilia Lemoine y Alberto Benegas Lynch, el candidato a senador Joaquín Benegas Lynch y el biógrafo del presidente, Marcelo Duclos.
Entre canción y canción, Milei interactuó con el público, que coreaba frases como "Milei, querido, el pueblo está contigo", "presidente, presidente" o "libertad, libertad"..
El show de Milei, retransmitido por Youtube, continuó con las canciones 'No me arrepiento de este amor' y 'Dame Fuego', de Ataque 77, y 'Libre', de Nino Bravo. Incluyó, además, mensajes electorales musicalizados, tanto en favor de su partido como en contra de la oposición específicamente contra la expresidenta Cristina Fernández.
Durante el espectáculo se proyectó un video en el que se ve a Milei como un personaje de 'La guerra de las galaxias' que resiste un ataque de la prensa argentina coordinado por un personaje que tiene el rostro de Cristina Fernández.
El dirigente rindió homenaje a las víctimas del ataque del grupo terrorista Hamás en territorio de Israel el 7 de octubre de 2023 y pedir por la liberación de los rehenes cautivos en Gaza, incluidos tres argentinos y los restos de un cuarto, ya fallecido: "Israel es el bastión de Occidente y por eso los terroristas y la izquierda paradójicamente están juntos porque saben que rompiendo Israel destruyen el mundo occidental basado en la cultura judeo-cristiana", alertando sobre una "ola de antisemitismo" en el mundo.
El espectáculo que tuvo una gran acogida por los jóvenes argentinos, se produjo mientras el presidente enfrenta una tormenta política en el interior de su partido, La Libertad Avanza, a menos de tres semanas de los comicios y un complejo panorama económico al que espera hacer frente con ayuda de Estados Unidos.