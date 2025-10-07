Así fue el multitudinario concierto de Milei como "estrella de rock"

9 / 10

El dirigente rindió homenaje a las víctimas del ataque del grupo terrorista Hamás en territorio de Israel el 7 de octubre de 2023 y pedir por la liberación de los rehenes cautivos en Gaza, incluidos tres argentinos y los restos de un cuarto, ya fallecido: "Israel es el bastión de Occidente y por eso los terroristas y la izquierda paradójicamente están juntos porque saben que rompiendo Israel destruyen el mundo occidental basado en la cultura judeo-cristiana", alertando sobre una "ola de antisemitismo" en el mundo.