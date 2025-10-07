El presidente de Argentina, Javier Milei, protagonizó este lunes un concierto de rock en Buenos Aires, en el marco de la presentación de su libro La Construcción del Milagro. El evento, celebrado en el Movistar Arena ante miles de seguidores, combinó música y un discurso político muy significativo a menos de tres semanas de las elecciones legislativas.

Vestido de negro y con una chaqueta de cuero, Milei ingresó al estadio entre una multitud que lo aclamaba. El espectáculo se abrió con unas palabras sencillas del dirigente "Hola a todos, yo soy el león" y "soy el rey y te destrozaré, toda la casta es de mi apetito". Acto seguido comenzaba la versión adaptada de Panic Show, del grupo argentino La Renga, tema estrella que el mandatario suele utilizar en sus actos públicos y que prácticamente se ha convertido en un himno entre sus votantes. Durante casi una hora interpretó canciones de artistas nacionales como Charly García, Ratones Paranoicos, La Mississipi y Ataque 77, además de Libre, de Nino Bravo.

🔴 Milei se convierte en "estrella de rock" ante miles de jóvenes en el Movistar Arena de Buenos Aires pic.twitter.com/mhChY5VAmq — Libertad Digital (@libertaddigital) October 7, 2025

Entre los músicos que lo acompañaron se encontraban los diputados Lilia Lemoine y Alberto Benegas Lynch, el candidato a senador Joaquín Benegas Lynch y el biógrafo presidencial Marcelo Duclos. El recital fue transmitido por YouTube y en el estadio entre canción y canción, Milei interactuó con el público, que coreaba frases como "Milei, querido, el pueblo está contigo", "presidente, presidente" o "libertad, libertad".

La "ola de antisemitismo" global

Durante la actuación, Milei intercaló mensajes dirigidos al electorado, con referencias directas a la oposición peronista y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También utilizó un video en el que se ve a Milei como un personaje de 'La guerra de las galaxias' que resiste un ataque de la prensa argentina coordinado por un personaje que tiene el rostro de Cristina Fernández.

Coincidiendo con una fecha tan señalada, también aprovechó el acto para homenajear a las víctimas del ataque del grupo terrorista Hamás en Israel en octubre de 2023. Pidió por la liberación de los rehenes, incluidos tres argentinos, y calificó a Israel como "bastión de Occidente". En ese contexto, denunció lo que consideró una "ola de antisemitismo" global antes de entonar Hava Naguila en hebreo.

El acto tuvo lugar en un momento delicado ya que el diputado José Luis Espert renunció este domingo a su candidatura en la provincia de Buenos Aires, tras conocerse su relación con un empresario investigado por narcotráfico en Estados Unidos. La decisión ha agravado las tensiones dentro de La Libertad Avanza en un contexto tenso ante los comicios del 26 de octubre.