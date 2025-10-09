El expresidente de PDVSA se desdice sobre Zapatero y lo elogia como mediador en Venezuela

En el capítulo 3 de la serie De PDVSA a PSOE el equipo de La Radioteca se desplaza a Roma para hablar con el poderoso ministro del Petróleo venezolano y presidente de la petrolera estatal durante el mandato de Hugo Chávez.

Rafael Ramírez, denominado por algunos como el "El zar del petróleo", estuvo llamado a ser el heredero de Chávez. Sin embargo, Nicolás Maduro jugó mejor sus cartas y se hizo con el poder. El dictador venezolano pasó a perseguir a su viejo rival, acusándole de blanquear miles de millones procedentes de PDVSA. Actualmente, Ramírez vive en Italia, protegido por el gobierno de ese país.

Hasta allí ha viajado el equipo de La Radioteca, comandado por Dieter Brandau, buscando respuestas. Si alguien sabe hasta qué punto los petrodólares venezolanos penetraron en la política española es él, el súper ministro económico del chavismo. Rafael Ramírez es, además, una de las primeras personas que acusó públicamente al expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de cobrar dinero del régimen venezolano a cambio de sus gestiones políticas. Sin embargo, ahora Ramírez se desdice de esas acusaciones y defiende la actuación de Zapatero en Venezuela.

¿Qué ha cambiado para que Rafael Ramírez pase de acusar a Zapatero de cobrar de los petrodólares venezolanos a defenderle? Lo pueden averiguar escuchando hasta el final el capítulo 3 de La Radioteca.

El exministro del Petróleo venezolano también defiende la labor del que fuera embajador de España en Venezuela en tiempos de Zapatero, Raúl Morodo. Tanto Morodo como su hijo Alejo reconocieron (y fueron condenados por ello) haber cobrado más de 4 millones de euros en asesorías ficticias para la petrolera estatal venezolana PDVSA cuando ésta estaba presidida por Rafael Ramírez. No es de extrañar que Ramírez siga defendiendo al condenado Morodo y, en cambio, ataque a la prensa española.

Uno de los acusados del caso Morodo fue el arquitecto legal de PDVSA, Juan Carlos Márquez, ‘El hombre que sabía demasiado’, al que La Radioteca dedicó el capítulo 1 de esta serie. Márquez, subordinado de Rafael Ramírez en la petrolera estatal venezolana, apareció muerto, colgado de su cinturón, a las pocas horas de manifestar en la Audiencia Nacional su intención de tirar de la manta. Este es el momento en el que Dieter Brandau pregunta al exministro del Petróleo venezolano por su abogado en PDVSA y por lo que este dijo de Ramírez a la justicia española.

Desde el principio de la entrevista, Rafael Ramírez deja claro al equipo de La Radioteca que su intención es volver a Venezuela para gobernar el país. Quiere ser el sustituto de Nicolás Maduro. El exministro venezolano califica a la oposición de "revanchista", afirma que hay que convencer al régimen para buscar una salida constitucional al país y sobre Zapatero (protagonista del Capítulo 2 de La Radioteca), desliza una frase que puede resultar reveladora respecto a lo que ahora mismo estaría haciendo el expresidente español en Venezuela.

La entrevista al que fuera presidente de PDVSA durante el chavismo se vuelve en ocasiones tensa porque muchas de las preguntas de Dieter Brandau sobre las conexiones de PDVSA con las noticias de corrupción en España incomodan a Rafael Ramírez. Para entender mejor las respuestas que ha dado el ex todopoderoso ministro del Petróleo, no se pierdan el capítulo 3 de la serie De PDVSA a PSOE de La Radioteca.