El Nobel de la Paz para la líder de la oposición democrática de Venezuela ha causado un gran revuelo entre los dirigentes políticos de todo el mundo, que han felicitado a María Corina Machado por el reconocimiento, otorgado por su lucha contra la narcodictadura de Nicolás Maduro. Uno de los primeros en reaccionar en redes sociales ha sido el que fuera su cabeza de lista a los comicios venezolanos —ella fue inhabilitada por el régimen—, Edmundo González, que ha subido un vídeo en el que conversa telefónicamente con ella. "Esto es un carajazo", le dice después de reconocer que está "en shock de alegría".

"Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primera Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena, María Corina Machado! ¡Venezuela será libre!", ha escrito González sobre Machado, que le propuso a él para encabezar unas listas por las que sería presidente electo de Venezuela; si bien Maduro finalmente no cedió el poder y lo amenazó de muerte si volvía a Venezuela a tomar posesión del cargo.

¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será… pic.twitter.com/jpmrUEujtL — Edmundo González (@EdmundoGU) October 10, 2025

Además de Edmundo, líderes políticos españoles han mostrado su alegría con la proclamación de Machado como Nobel de la Paz. Entre ellos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su alegría en un mensaje difundido en la red social X en el que ha augurado que "Venezuela tendrá pronto una presidenta, y es Nobel de la Paz". El alcalde de la capital también ha mostrado su reconocimiento a la líder opositora de Venezuela, a la que ha calificado como un "símbolo de libertad y resistencia". "Su lucha encarna la dignidad de todo un pueblo y la esperanza de una Venezuela libre", ha escrito José Luis Martínez Almeida "desde Madrid, hogar de tantos venezolanos".

Otra dirigente del PP que sigue muy de cerca el proceso democrático que está intentando llevar a cabo Machado en Venezuela es la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, que ha aseverado que Machado no es solo Nobel de la Paz, sino también de la libertad. "Bravísimo, amiga", ha espetado la diputada popular antes de cargar contra la indiferencia del PSOE con la lucha democrática venezolana.

Zapatero lleva años repitiendo que la firmeza de María Corina amenazaba la paz civil. Mentía para proteger a Maduro. La libertad no provoca la guerra.

La libertad garantiza la paz. Y hoy, por fin, el mundo lo reconoce. ——

Nuestra conversación tras el épico 28-J:… — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 10, 2025

"(José Luis Rodríguez) Zapatero lleva años repitiendo que la firmeza de María Corina amenazaba la paz civil", ha recordado antes de acusarle de "mentir para proteger a Maduro". Cabe recordar que el expresidente socialista medió para forzar el exilio de Edmundo González y que ha desprestigiado en numerosas ocasiones la lucha democrática venezolana, que, según Álvarez de Toledo, "hoy el mundo reconoce".

Feijóo reconoce su "lucha titánica"

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado que el galardón haya sido para "una mujer insobornable en su compromiso con la libertad". "¡Qué gran noticia para Venezuela y para todos los que mantienen viva una titánica lucha por la democracia! Siempre a tu lado, María Corina", ha escrito en su cuenta de la red social X. En el plano del Partido Popular Europeo, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, también ha difundido un texto con palabras en español en el que expresaba su reconocimiento a Machado: "Manda un mensaje muy poderoso".

El presidente de Vox, Santiago Abascal, también ha felicitado a "una mujer que, en Venezuela y en todo el mundo, encarna el coraje absoluto, la fuerza de la razón y la esperanza de millones de personas que creemos en la libertad". "¡Abajo la tiranía y sus aliados!", ha sentenciado dando su enhorabuena a Machado.

Desde la izquierda española, por el momento no ha habido respuestas positivas. Los socialistas habían intentado perfilar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como candidato al Nobel de la Paz por el supuesto papel de peso internacional que, según el PSOE, ha tenido el presidente español frente al Estado de Israel. Ese papel le ha valido la felicitación del grupo terrorista Hamás en dos ocasiones. Otro de los candidatos a obtenerlo —este con más fuerza y posibilidades reales— era el presidente estadounidense, Donald Trump, por haber conseguido que Israel y Hamás lleguen a un acuerdo de paz.