María Corina Machado ha hablado este viernes horas después de recibir el premio Nobel de la Paz para decir que es un galardón para "todos los venezolanos" en esta lucha por la libertad. Después de que el comité haya denunciado al premiar a Machado que Venezuela se ha convertido en un "estado brutal y autoritario" sumido en una "crisis humanitaria y económica", la opositora ha recordado a "todo el pueblo que está sufriendo" en su país y también a Donald Trump, el nombre que sonaba para el galardón tras auspiciar el acuerdo en Gaza y que está presionando contra el narcoestado de Maduro.

"El reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la libertad", dice Machado, convertida en el rostro de los venezolanos que pelean por un cambio de régimen después del masivo fraude electoral tras años de deterioro institucional.

"Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la Libertad y la democracia", dice Machado, que en su mensaje en inglés en sus redes sociales añade una dedicatoria al presidente estadounidense. "Dedico este premio al pueblo que está sufriendo en Venezuela y al presidente Trump por su apoyo decisivo a nuestra causa", señala.

This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom. We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025

En un comunicado también difundido a través de las redes sociales, Machado proclama: "A cada venezolano, este premio es tuyo. Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y un recordatorio de lo que aún falta".

"Los venezolanos hemos sufrido 26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía obsesionada con someter a los ciudadanos y quebrar el alma a la nación", dice la opositora al chavismo recordando las amenazas, torturas y detenciones de las que ella misma ha sido objeto. La respuesta del pueblo, sin embargo, "ha sido firme e indelegable", continúa, recordando cómo se ha forjado "un movimiento cívico formidable" pese a los intentos por dividirlo.

En nombre del pueblo de Venezuela, GRACIAS. pic.twitter.com/hF31DRXC7k — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025

"Hoy estamos muy cerca de alcanzar nuestro objetivo. Este premio es un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos", celebra María Corina, que se felicita por este "inmenso respaldo", prueba de que "la comunidad democrática mundial entiende y comparte nuestra lucha".