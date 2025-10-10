El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte por "incapacidad mortal"

Hablar de crisis política en Perú parece casi una constante. Esta vez, el Congreso destituyó después de una larga jornada a la presidenta Dina Boluarte, en un contexto en que la inseguridad ciudadana ha llegado a niveles nunca antes vistos, con un destacado aumento de casos de extorsión, sicariato y asesinatos.

Las últimas semanas en el Perú se han caracterizado por las paralizaciones del sector del transporte urbano, uno de los más afectados por la ola de inseguridad y las extorsiones, lo que ha dejado decenas de choferes asesinados en Lima. Estas jornadas, que se han llamado también "apagado de motores", estuvieron acompañadas por marchas de miles de ciudadanos que apoyan a los transportistas y exigieron medidas a un Ejecutivo incapaz de enfrentar a la delincuencia.

Una de las últimas declaraciones de Boluarte que más ha indignado a la población ante la creciente ola de extorsiones fue que una solución sería "no responder" a las llamadas o mensajes de los delincuentes. Dijo que "las denuncias que lleguen a los celulares de estos extorsionadores (…) no abran esas llamadas, no abran esos mensajes, pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado al celular". Agregó que "contacto que no tienen registrado en sus contactos no respondan, pero sí den cuenta a la Policía de aquellos números".

Ante esta situación, el Congreso peruano, que ha sostenido el gobierno de Boluarte desde que asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022 ante el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, presentó hasta cinco mociones "de vacancia" para destituirla del cargo.

En un primer momento los pasos fueron lentos, pero este mismo jueves varias de las bancadas se pronunciaron a favor de esa posibilidad y pasada la medianoche, ya viernes, decidió de manera mayoritaria su destitución por 124 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.