María Corina Machado, tras el Nobel: la caída de Maduro "va a traer consecuencias para España"

Horas después de recibir el Premio Nobel de la Paz por su "infatigable" lucha por la libertad, María Corina Machado ha hablado con varios medios para referirse a la importancia de este galardón en su lucha contra el chavismo y a las expectativas de un cambio ante el creciente respaldo internacional. En medio de esta ola de apoyo a quienes pelean por la libertad, resulta especialmente estruendoso el silencio del Gobierno de Pedro Sánchez, que ni siquiera ha felicitado a Machado. En conversación con El Mundo, Machado señala que ha estado tan abrumada que no puede decir quién ha felicitado y quién no, pero apunta que "más allá de una ausencia de un reconocimiento, yo sí siento que ha habido ausencia con relación a las brutales violaciones a la democracia, a los derechos humanos, a las instituciones, a la Constitución. Y aquí ya no hay justificación ni para el silencio, ni para esa falsa equidistancia, porque entre la justicia y el crimen tú no quieres estar en el medio".

En la entrevista, María Corina Machado explica el porqué de su guiño a Trump, el nombre que más sonaba, al dedicarle el Nobel. En su opinión, él "encarna y lidera el apoyo internacional para que una estructura criminal que utiliza fuentes infinitas de recursos criminales para reprimir y perseguir a la sociedad venezolana se quede sin ellos". Señala que "como criminales que son", si se quedan sin recursos "colapsan", y recuerda que esos recursos vienen por "el narcotráfico, por el oro de sangre, por el tráfico de armas, por el tráfico de personas, por el mercado negro de petróleo y combustibles".

"Lamentablemente, hay muchos gobiernos que miran para otro lado y que han usado los sistemas financieros incluso de países europeos como el destino final de esos fondos ilícitos que se enriquecen y se engrandecen a costa del hambre y la muerte de los venezolanos", señala.

Preguntada sobre si José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido que ver con que España no haya estado en su sitio con Venezuela, María Corina dice que "en su opinión, mucho", pero pide no ahondar en ello en un día de celebración. Sí manda otro mensaje: la luz de la libertad en Venezuela "va a reflejarse en ondas expansivas" y también "va a traer consecuencias en muchos otros países, incluyendo España".

En cuanto a la importancia del premio, Machado señala que es un "empujón enorme" y la gente está "feliz" en Venezuela. "Siempre nos decían que íbamos a fracasar, que era imposible, y lo logramos gracias a la gente. Esta transición va a ser una transición ordenada, porque es de la gente. La gente se la va a apropiar, porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Y al final, quiero darle la tranquilidad a aquellos que, como tú, yo sé que acompañan esta causa, de que nunca había una generación de venezolanos mejor preparados para desmontar esta tragedia socialista y criminal y construir una sociedad abierta, vibrante, justa, digna, luminosa y productiva. Tenemos los planes, tenemos los equipos, sabemos claramente dónde están las amenazas. Tenemos todas las condiciones para que Venezuela pueda convertirse, de verdad, en el milagro latinoamericano".