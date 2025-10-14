Miami recibe al opositor cubano José Daniel Ferrer, liberado a petición de EEUU

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha exigido este lunes a la dictadura cubana la "liberación inmediata de más de 700 presos políticos". El anuncio se produce coincidiendo con la llegada a Estados Unidos del opositor José Daniel Ferrer, una de las voces más valientes de la disidencia, quien se ha visto forzado a aceptar su salida de la isla a cambio de ser excarcelado en lo que supone un destierro en toda regla.

En un duro comunicado, Rubio ha instado "a la comunidad internacional a que se una" a EEUU para "exigir al régimen cubano que rinda cuentas por sus abusos". Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la Administración de Donald Trump con la lucha de los cubanos por "liberarse de la tiranía" y con la defensa de la democracia frente a la "influencia maligna" de La Habana en toda la región.

El exsenador por Florida ha denunciado los "abusos, torturas y amenazas" sufridas por Ferrer a manos de la represión castrista. "El liderazgo y la incansable defensa del pueblo cubano por parte de Ferrer suponían una amenaza para el régimen, que lo encarceló y torturó en repetidas ocasiones", ha sentenciado. "Nos alegra que Ferrer se haya liberado de la opresión", añade la nota.

Ferrer, uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de 2003, dejó la prisión tras meses de sufrir "brutales golpizas, torturas, humillaciones, amenazas hasta de muerte y otros tratos crueles inhumanos y degradantes", según denunció su familia. Su entorno señaló a finales de 2024 que el líder opositor fue hospitalizado tras haber recibido una paliza brutal por parte del personal de la cárcel de Mar Verde, al este de Cuba.

Forzado a elegir entre la cárcel y el exilio, el propio Ferrer admitió en una carta que su decisión se debía a la necesidad de garantizar la "seguridad de mi familia" y a la "frustración" producida por "la desunión, el sectarismo y la falta de efectividad de la oposición dentro y fuera de Cuba". La Habana, por su parte, se ha limitado a informar de su salida tras una "solicitud expresa" de las autoridades estadounidenses.