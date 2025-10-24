Trump advierte a los carteles de la droga mientras la tensión aumenta en Venezuela: "La tierra será lo siguiente"

Mientras los rumores de posibles operaciones de EEUU en Venezuela siguen en aumento, Donald Trump insistió este jueves en que su administración seguirá su lucha contra los cárteles de la droga en el sur del Caribe. Este anuncio coincide con el intercambio de acusaciones con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el dictador venezolano Nicolás Maduro.

En un encuentro con la prensa, acompañado por otros miembros de su administración como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el presidente señaló que el tráfico de drogas llegaría "un poco más por tierra" por lo que su Ejército atacaría "muy duro". Por eso agregó que el tráfico por tierra va a ser "mucho más peligroso para ellos (los narcotraficantes)", por las posibles operaciones militares: "Vamos a matar a las personas que traen drogas a nuestro país".

🚨El presidente Donald Trump dice que Estados Unidos irá a Venezuela "por TIERRA" ahora. pic.twitter.com/Qe66nN2cEI — Carlos Salazar (@calestophoto) October 23, 2025

Trump se refirió a Colombia para asegurar que "es una guarida de drogas. Es una guarida de drogas, y lo ha sido durante mucho tiempo" y sentenciar que "Colombia es muy mala". También se refirió a México que, dijo, "está gobernado por los cárteles" aunque matizó al opinar sobre Claudia Sheinbaum: "Tengo un gran respeto por la presidenta, una mujer que considero extraordinaria".

Por otro lado, apuntó que "estamos tratando a los cárteles como la principal amenaza a la seguridad nacional que realmente representan" y recordó que "las administraciones anteriores han intentado mitigar esta amenaza, y nuestro objetivo es eliminarla. No la estamos mitigando. La estamos eliminando. Los estamos expulsando". Finalmente, puntualizó que "los cárteles están librando una guerra contra EEUU" por lo que "tal como prometí en la campaña, les estamos librando una guerra como nunca antes".

En esta línea, Hegseth ha manifestado su "mensaje a estas organizaciones terroristas extranjeras: Los trataremos como hemos tratado a Al Qaeda. Los encontraremos. Mapearemos sus redes. Los perseguiremos y los eliminaremos"

🇺🇸🇻🇪‼️ URGENTE — SECRETARIO DE GUERRA, PETE HEGSETH: "Nuestro mensaje a los cárteles es: los trataremos como tratamos a Al Qaeda, como al ISIS. Te encontraremos. Mapearemos tus redes. Te CAZAREMOS y te MATAREMOS". Ahora si se prendió esto.pic.twitter.com/GH6vE76tYG — Agustín Antonetti (@agusantonetti) October 23, 2025

Reacción desde la dictadura

Poco después de la declaración de Trump, el dictador Maduro acusó a EEUU de ejercer a diario una "guerra psicológica" sobre su país. En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) dijo que "somos amenazados de palabras diariamente por el imperio estadounidense, diariamente una guerra psicológica. Palabras para allá, palabras para acá. Que mueven un barco, que mueven un misil".

Ya este miércoles había señalado que "cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 en los puestos claves de la defensa antiaérea, para garantizar la paz, la estabilidad y la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5.000... el que entendió, entendió".