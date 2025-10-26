Un congresista peruano, condenado a 15 años de prisión por pertenecer al grupo terrorista Sendero Luminoso

En medio de la crisis política y social que vive el Perú desde hace varios años, la elección de 2021 se caracterizó por los supuestos vínculos de algunos candidatos con organizaciones criminales e incluso con grupos terroristas, especialmente de Sendero Luminoso, organización que dejó decenas de miles de asesinados en la década de los 80 y 90.

Este viernes, más de cuatro años después de dichas elecciones, el Poder Judicial sentenció a 15 años de prisión a Guillermo Bermejo, elegido en 2021 congresista por el partido marxista-leninista Perú Libre, el mismo que llevó a la presidencia a Pedro Castillo, hoy encarcelado y procesado por rebelión, y también a Vladimir Cerrón, líder de la agrupación política y hoy buscado por las autoridades judiciales y policiales.

#LoÚltimo. Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria dicta 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 de cárcel contra el congresista Guillermo Bermejo Rojas por el delito de afiliación al terrorismo. pic.twitter.com/N3eAflBiU9 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) October 24, 2025

Según la sentencia, "se ha establecido plenamente su condición de colaborador del denominado comité central de la organización terrorista Sendero Luminoso del Vraem, esto entre los años 2008 y marzo del 2009", en referencia a la región del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, en la zona central del Perú.

La condena llega tras testimonios que identificaron a Bermejo por su apelativo de "Che" durante las reuniones de coordinación y adoctrinamiento con los miembros de la célula del Comité de Apoyo de Sendero Luminoso en la ciudad de Huanta, en la región Ayacucho. Los jueces afirmaron que la participación de Bermejo en esas reuniones está "plenamente probadas" y corroboradas con fotos y videos.

El fiscal que había pedido 20 años de prisión para Bermejo dijo estar conforme con la sentencia y la defensa del legislador anunció que presentará un recurso de nulidad, al estar disconforme con la condena. En 2022, el legislador había sido absuelto del cargo por otra sala, pero el Ministerio Público apeló esa decisión y mantuvo su pedido de 20 años de prisión por afiliación a organización terrorista.