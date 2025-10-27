El respaldo de Trump impulsa la victoria de Milei, obligado ahora a dar velocidad a sus reformas liberales

Las encuestas han vuelto a fallar y la Argentina ha dado un nuevo giro. El presidente Javier Milei ha logrado este domingo, contra pronóstico, una victoria contundente en las elecciones legislativas, que no solo refuerza su posición política tras meses de pulsos con el Congreso, sino que le otorga la masa crítica parlamentaria necesaria para desplegar con mayor velocidad su agenda de reformas. Con más del 40% de los votos y un avance significativo en ambas cámaras, el líder libertario consolida un poder que ningún presidente argentino había conseguido en tan poco tiempo desde el retorno de la democracia en 1983.

La Libertad Avanza (LLA) pasó de 37 a 93 diputados sobre 257 y de 6 a 19 senadores sobre 72. Un salto institucional que le permitirá dejar atrás el bloqueo parlamentario y avanzar con su programa de ajuste, liberalización económica y desregulación del Estado, núcleo duro de su proyecto político desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023.

"A partir del 10 de diciembre tendremos al Congreso más reformista de la historia", celebró Milei ante miles de simpatizantes, consciente de que el resultado abre una etapa distinta. "Hoy comienza la construcción de la Argentina grande", afirmó, parafraseando a su aliado más influyente: Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos no tardó en felicitarlo. Desde Japón, publicó en Truth Social: "Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él". No fue una felicitación protocolar: fue un gesto político cargado de simbolismo. Trump y Milei mantienen una relación estrecha que se reforzó con el viaje del argentino a Washington a mediados de octubre. Allí, el expresidente republicano respaldó de manera explícita al libertario, defendiendo que "una gran filosofía conquiste un gran país" y que Argentina sirva de ejemplo para una ola liberal en América Latina.

El apoyo de Trump no ha sido solo retórico. La Administración estadounidense abrió una línea de 20.000 millones de dólares, inyectando liquidez a la economía argentina, una medida clave para estabilizar los mercados en los meses previos a las legislativas. Un gesto que Milei calificó como "histórico" y que su entorno ve como un espaldarazo a su política de shock económico y reducción del Estado.

La victoria, sin embargo, tiene más trascendencia que los números. Marca un cambio de correlación de fuerzas en un país habituado a que el Congreso actúe como dique de contención frente a cualquier intento de reforma estructural. Con esta mayoría ampliada, Milei podrá impulsar sin depender tanto de alianzas frágiles sus leyes más emblemáticas: reformas laborales y previsionales, privatizaciones, apertura económica y reducción drástica del gasto público.

La participación más baja desde 1983

Sin embargo, la victoria no ha estado exento de polémica dada la baja participación que han tenido los comicios. Tan baja que han dado pie a Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y uno de los rostros más visibles del movimiento, advirtió que "se equivoca si festeja este resultado como si representara a toda la Argentina". La participación —la más baja desde 1983— mostró también una sociedad tensionada y fatigada, pero Milei ha logrado movilizar a una mayoría silenciosa que sigue apostando por su plan de ruptura con el statu quo.

Su discurso de victoria tuvo un tono triunfalista y reformista, pero también político: invitó a los gobernadores a "discutir acuerdos" y llamó a "construir consensos para el despegue de la Argentina". Patricia Bullrich y Diego Santilli, pesos pesados de su coalición, destacaron el resultado como "un mandato claro de cambio".

Vencer la corrupción

Sin embargo, el futuro no está exento de nubarrones. Milei encara esta nueva etapa con varias causas judiciales abiertas que orbitan sobre su entorno y podrían erosionar parte de su capital político si avanzan. Las denuncias sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas, la dimisión del canciller Gerardo Werthein tras fricciones internas, y las tensiones con parte de la oposición moderada son elementos que podrían complicar su impulso reformista.

Aun así, la victoria legislativa de Javier Milei supone un respiro para quienes defienden una agenda liberal y de apertura económica en América Latina. Argentina entra así en una nueva fase: un presidente con poder parlamentario real, un programa económico sin disimulos y una alianza política transcontinental que podría marcar el rumbo de la región.

Milei ha ganado algo más que unas elecciones legislativas: ha ganado capacidad de acción. Y en política, pocas cosas pesan más que eso.