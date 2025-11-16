Maduro busca desesperadamente bajar las tensiones con EEUU e intenta cantar "Imagine" de John Lennon

En las últimas semanas, el régimen chavista ha mostrado más de una vez su nerviosismo ante los movimientos de EEUU en el sur del Caribe para combatir el narcotráfico con varios de sus representantes encabezando actos en los que buscaban, en algunos casos, rebajar las tensiones con Washington.

Este sábado, fue nuevamente el turno del dictador Nicolás Maduro quien ya había intentado enviar mensajes a la administración de Donald Trump con palabras sueltas como "peace" y "no war". Sin embargo, hoy cambió la fórmula y eligió el tema "Imagine" de John Lennon, animándose incluso a cantar un fragmento, aunque en un inglés ininteligible.

Maduro dijo que "es una inspiración para todos los tiempos, es un himno para todas las épocas y generaciones que dejó John Lennon como regalo a la humanidad. ¡Que viva la memoria eterna de ese gran poeta y músico!"

Lo curioso es que lo hizo en un acto de juramentación de los denominados Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), equipos de trabajo del chavismo ubicados en calles del país y que buscan, según el régimen, "defender la patria de cualquier amenaza". El chavismo denunció este sábado que EEUU busca "desencadenar acciones violentas y sembrar un conflicto" en el Caribe con la operación militar 'Lanza del Sur', anunciada el jueves por Washington.