Diosdado Cabello reaparece con su mismo estilo de siempre y llama "imbécil" a Marco Rubio

Este lunes, el dictador Nicolás Maduro denunció las "amenazas, guerras psicológicas, políticas (y) diplomáticas" de EEUU ante el aumento del despliegue militar de Washington en el mar Caribe, pero no se refirió directamente a la decisión del Departamento de Estado de designar al denominado Cartel de los Soles como organización terrorista.

Pero no ha sido el único del régimen en reaccionar en un intento de distraer a la población, a la espera de que Donald Trump y su administración tomen una decisión, especialmente después de haber autorizado a la CIA de operar en Venezuela y mantener los ataques contra "narcobuques" en aguas del Caribe y en la zona de Pacífico oriental, lo que ha dejado hasta el momento al menos 83 muertos en 21 operaciones.

Esta vez ha sido el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, el que se ha referido a EEUU y sus autoridades. En declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), llamó "imbécil" al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y lo acusó de tener "ínfulas de conquistador".

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, manifestó que "es muy difícil conseguir un secretario de Estado más imbécil que Marco Rubio", en toda la historia de Estados Unidos. pic.twitter.com/sV2T1o4t74 — Darvinson Rojas Sánchez (@DarvinsonRojas) November 25, 2025

Además, Cabello también acusó al Gobierno de EEUU de tener vínculos con el narcotráfico y insistió en que el Washington quiere "robarse los recursos naturales de Venezuela".