El ridículo vídeo de los militares chavistas simulando un ataque aéreo de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abierto la puerta a una posible conversación con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en un contexto marcado por el aumento de la tensión bilateral. La Casa Blanca ha intensificado sus operaciones navales en el Caribe y el Pacífico, lo que ha despertado los temores en el Palacio de Miraflores ante una posible intervención militar contra la tiranía bolivariana.

"Podría hablar con él, veremos", ha declarado Trump, dejando clara su postura pragmática pero contundente: "Si podemos salvar vidas y si podemos hacerlo por las buenas, bien. Si tenemos que hacerlo por las malas, bien también". El mandatario estadounidense ha acusado al régimen de Caracas de exportar criminales al abrir sus cárceles y de facilitar las operaciones del Tren de Aragua, señalada como una de las principales amenazas del crimen organizado en la región.

Mientras tanto, la preparación de los militares venezolanos frente a una hipotética invasión norteamericana no parece que vaya a disuadir a ningún ejército. Desde Estados Unidos muchos han comentado este vídeo en el que unos uniformados practican su respuesta ante un ataque aéreo que no parecían acabar de tomarse del todo en serio la grave amenaza militar que supone Venezuela para el gigante norteamericano.

Dan risa: no tienen para un jabón, pero sí para comprar cohetes para meter el cuento. Esto sí que es humo. ¡Aprendan! 🤣 pic.twitter.com/SsK4eEI2mN — Cesar Moya (@zuricht94) November 25, 2025

A falta de fuerza militar, Nicolás Maduro ha arengado a sus seguidores hablando de una "coyuntura decisiva" para la supervivencia de la República y ha exigido a civiles y militares defender la soberanía nacional. "La patria tendrá nuestra vida si es necesario", ha clamado el dictador, invocando la figura de Simón Bolívar para justificar la defensa ante cualquier supuesta "agresión imperialista".

En un tono aún más beligerante, el número dos del régimen y ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha lanzado graves insultos y amenazas contra el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, a quien ha calificado de "payaso". Cabello ha asegurado que cualquier intento de ataque será respondido y ha reiterado la vieja retórica del chavismo sobre el interés de Washington en robar los recursos naturales de Venezuela bajo la excusa de la democracia.