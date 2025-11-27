Maduro acusa a Iberia y otras aerolíneas de apoyar el "terrorismo de Estado" y revoca sus concesiones

El régimen chavista de Venezuela ha reaccionado con la revocación de las concesiones de seis aerolíneas, entre ellas Iberia, por su decisión de no volar al país ante las crecientes tensiones con Estados Unidos.

El Gobierno de Nicolás Maduro las acusa de "sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de Estados Unidos", forma en que se han referido a la suspensión de vuelos por las alertas de seguridad emitidas por Washington y también otros países como España.

A través de una publicación en su cuenta en Instagram, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano ha anunciado "la revocación de la concesión" a las aerolíneas Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y la brasileña GOL.

La entidad lamenta la suspensión unilateral de sus operaciones aerocomerciales hacia y desde Venezuela, basándose en un NOTAM (acrónimo en inglés de un aviso al personal de aviación) emitido por, dicen, "una Autoridad Aeronáutica sin competencia en la FIR Maiquetía", el área de espacio aéreo que controla la torre de control del aeropuerto de Maiquetía, en Caracas.

La aerolínea española anunció el pasado sábado la paralización de estas operaciones después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitiera una alerta a las aerolíneas para "extremar la precaución al operar" en esa área "a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores".

En esta línea, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha denunciado en su programa en la cadena estatal VTV que "Estados Unidos emitió un NOTAM sobre el espacio aéreo que incluye a otros países, no solo a Venezuela", mientras que "esas líneas siguen volando a otros países sin ningún tipo de problema, pero de repente les dio por no volar a Venezuela".