Otro expresidente condenado por corrupción en Perú: 14 años de cárcel para Martín Vizcarra

En las últimas décadas, Perú repite su historia cada cierto tiempo, y este miércoles lo ha vuelto a hacer. El último expresidente en ser condenado fue Alejandro Toledo (2002-2006) en octubre del año pasado y esta vez la justicia lo ha hecho con Martín Vizcarra (2018-2020), en ambos casos por casos de corrupción.

De esta manera, el expresidente será encarcelado en la prisión de Barbadillo, ubicada en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) en Lima, y acompañará no solo a Toledo, sino también a Pedro Castillo recluido de manera preventiva a la espera de una sentencia que podría llegar este mismo jueves por los presuntos delitos de rebelión y abuso de autoridad, y para lo cual la Fiscalía pide una condena de 34 años de prisión.

De acuerdo con la sentencia leída este miércoles por la jueza Fernanda Ayasta, el tribunal considera demostrado que Vizcarra recibió más de 2,3 millones de soles (casi 600.000 euros) cuando fue gobernador de la región de Moquegua entre 2011 y 2014, para adjudicar dos obras en los casos conocidos como Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Ayasta señaló que "se ha logrado acreditar con grado de certeza la responsabilidad penal en la comisión del delito imputado, por lo que debe ser pasible de una sanción penal".

De esta manera, el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional declaró "a Martín Vizcarra Cornejo como autor del delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado y se impone 14 años de pena privativa de la libertad. La misma que se computará desde la fecha. Asimismo, se impone la pena de inhabilitación de 9 años".

Después de conocer su pena, Vizcarra publicó un mensaje en la red social X en el que señaló que "No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas", en referencia a la candidatura presidencial de su hermano Mario quien lo sustituyó en la lista electoral del partido Perú Primero.

Tras la sentencia, el fiscal Germán Juárez Atoche, a cargo del caso contra Vizcarra, señaló en declaraciones publicadas por el diario El Comercio que "el voto discordante del magistrado no es que digan que no habría cometido delito. Lo que dice el magistrado es que, efectivamente, hubo hechos de corrupción, pero no hubo condicionamiento, sino hubo una aceptación y por ende la pena habría sido menor".