Trump aumenta la presión contra Maduro y dice que "muy pronto" habrá ataques dentro de Venezuela

Desde hace ya varias semanas, el presidente de EEUU, Donald Trump, se ha referido claramente a la situación que ocurre en el sur del Caribe con el traslado de parte de sus Fuerzas Armadas a la región, confirmando decenas de ataques contra "narcobuques" en su lucha contra el narcotráfico, pese a las protestas llegadas desde Venezuela, con el dictador Nicolás Maduro a la cabeza, y también desde Colombia por parte de Gustavo Petro.

Además de eso, hace unos días Trump declaró el espacio aéreo sobre Venezuela como "cerrado en su totalidad", esto poco después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) recomendara "extremar la precaución" al sobrevolar el país por una "situación potencialmente peligrosa".

Este martes, el presidente de EEUU ha dado un paso más. En declaraciones a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, dijo que "muy pronto" comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano: "En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto".

Sin embargo, en sus declaraciones no solo se centró en Venezuela. Agregó que cualquier país con producción de droga podría ser un objetivo: "He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela".

El despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, uno de los mayores de las últimas décadas, ha incrementado la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que Trump acusa de liderar el oscuro Cártel de los Soles, designado por Washington como una organización terrorista extranjera.