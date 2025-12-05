Hugo 'El Pollo' Carvajal, el antiguo jefe de la Inteligencia Militar de Venezuela, ha lanzado una acusación explosiva directamente a Donald Trump, destapando un presunto sistema digital de control electoral gestado en Caracas con proyección internacional, según informa el diario ABC.

En una carta que ya obra en poder del expresidente estadounidense, Carvajal describe el origen de la empresa de recuento electrónico de votos Smartmatic, a la que señala como una herramienta fundacional del chavismo para garantizar su permanencia en el poder.

Según Carvajal, la tecnológica, cuyos servicios se han utilizado en decenas de países —incluido EEUU y el reciente proceso electoral en Honduras—, fue concebida con un propósito claro: "Smartmatic nació como una herramienta electoral del régimen venezolano", afirma Carvajal en su misiva, añadiendo que "después se convirtió en un instrumento para garantizar que el régimen permaneciera en el poder para siempre".

El exgeneral no solo hace una denuncia genérica, sino que aporta detalles sobre su implicación directa en la operativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano. Asegura que él mismo "colocó al jefe de informática del Consejo Nacional Electoral", un cargo que le "reportaba directamente" y que controlaba la parte tecnológica y el flujo de datos del sistema de votación.

"Modifica resultados sin dejar rastro"

La principal alarma que dispara Carvajal se centra en la vulnerabilidad del software de la compañía. Sostiene que "el sistema Smartmatic puede ser alterado; esto es un hecho", lo que permitiría modificar los resultados del recuento sin dejar rastro visible o externo.

Estas denuncias elevan las sospechas sobre la integridad de los procesos electorales donde opera la tecnológica, especialmente en un momento en que el propio Trump ha sido el principal denunciante de un supuesto fraude en las elecciones estadounidenses de 2020.

Además, Carvajal advierte que esta tecnología fue "exportada al extranjero, incluido Estados Unidos", y que "operativos del régimen" del chavismo mantienen relaciones con funcionarios electorales y empresas de máquinas de votación en territorio estadounidense.

Las afirmaciones del 'Pollo' Carvajal se suman a un historial de controversias que rodean a Smartmatic como que la empresa fue proveedora en proyectos puntuales como el caucus republicano de Utah en 2016 o el sistema de voto de Los Ángeles, además de haberse utilizado en procesos electorales de Venezuela, Filipinas, Brasil, Bélgica, Armenia, Uganda, Zambia, Sierra Leona, Estonia, México, Argentina, Chile, Ecuador, Italia, Bulgaria, Singapur y el Reino Unido. También Smartmatic está inmersa en una monumental demanda por difamación de 2.700 millones de dólares contra Fox News y aliados de Trump por las acusaciones de manipulación en 2020, un caso que avanza en los tribunales. Y desde 2024, la matriz del grupo, SGO Corporation Limited, y varios directivos afrontan un procedimiento penal abierto en Miami por una trama de sobornos y blanqueo de capitales ligados a los comicios de 2016 en Filipinas. La acusación del Departamento de Justicia detalla el pago de más de un millón de dólares y el uso de contratos ficticios para ocultar las transferencias.

La imputación de Miami, que expone vulnerabilidades en la contratación de servicios electorales, pone el foco en la necesidad de controles y auditorías estrictas en democracias que utilizan tecnología de proveedores externos, mientras que la declaración del exjefe chavista sitúa a Smartmatic como un instrumento de ingeniería política global al servicio de la tiranía venezolana.