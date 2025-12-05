María Corina Machado proclama que "viene el cambio" en Venezuela mientras EEUU retoma sus ataques en el Caribe

La líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado habló este jueves, de forma virtual, en un acto de la Asociación Venezolano-Estadounidense en Nueva York de una caída del chavismo que ve inevitable mientras EEUU redobla la presión contra el régimen.

En los días previos a que reciba el galardón en Oslo, Machado dijo que la oposición se concentra ahora en definir "lo que viene después" para garantizar que la transición "sea ordenada y efectiva". "Tenemos un liderazgo legítimo y un mandato claro del pueblo", recordó, y añadió que la comunidad internacional respalda esta posición.

El encuentro se produce en medio de las presiones estadounidenses, con un gran despliegue militar en el Pacífico, un "cierre" aéreo y el aviso de que podría producirse una intervención terrestre. La pasada noche, Washington retomó sus ataques en el Caribe: el Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) anunció la muerte de cuatro hombres a bordo de otra narcolancha.

"El 4 de diciembre (...) la Fuerza Operativa Conjunta 'Lanza del Sur' ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra un buque en aguas internacionales operado por una organización terrorista designada", señaló a través de la red social X sobre una acción que ha matado a "cuatro narcoterroristas varones a bordo del buque".

El cuerpo militar justificó un ataque ordenado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, alegando que la Inteligencia estadounidense "confirmó" que la embarcación objetivo del bombardeo transportaba "narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental".

"¿Viene el cambio? Absolutamente sí"

En el acto, Machado destacó la resistencia del pueblo venezolano, que "ha sufrido, pero se niega a rendirse", y señaló que la oposición enfrenta la represión con "dignidad y fuerza moral", incluyendo a "exiliados y presos políticos que han sido separados de sus familias y han entregado todo por la causa democrática".

Asimismo, agradeció al presidente de EE.UU., Donald Trump, por reconocer que la transición en Venezuela es "una prioridad" y por su papel como "referente en la presión internacional sobre el régimen de Maduro". "¿Viene el cambio? Absolutamente sí", dijo Machado, antes de concluir aseverando que "Venezuela será libre".